Homegrown: Mekdela Maskal om at forlade New York og flytte til Californien

Mekdela Maskal ser sin tilbagekomst til Grass Valley i det nordlige Californien som en form for tilbagevenden til sin egen krop. Sidste sommer pakkede den tværfaglige kunstner og redaktør sin lejlighed i Brooklyn ned for at få et roligere tempo i livet.



Flytningen bragte hende også tilbage til sine barndomsrødder. For 20 år siden købte hendes far et område i Grass Valley i forlandet til Sierra Nevada-bjergene og byggede et hjem for at hylde sit hjemland, Etiopien, og for at leve i overensstemmelse med naturen. Mekdela og hendes søskende tilbragte deres weekender og somre hos deres far, og sådan bevarede de værdierne på tværs af generationer og kontinenter. Her tog de udelivet til sig og stod på ski, øvede bueskydning, klatrede i træer og gik langs vandløb.