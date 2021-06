My Backyard: Klatrer for at få mening og styrke i livet

Favias fysiske sygdom ligger ikke fuldstændigt bag hende. Hun er nødt til at passe ekstra på ikke at skære eller skrabe sig, fordi hun er længere tid om at hele nu, og hun er mere modtagelig over for infektioner. Og arvæv fra kræftbehandlingen giver et vedvarende mobilitetsproblem i ryg og hofte, der har generet hende i årevis. Hun er først nu begyndt at gå almindeligt igen, og venner har hjulpet hende med at vandre til klatresteder. "Det er bare for meget at bære på 20 til 25 kilos udstyr", siger hun. Mens de fleste klatrere ville sige, at fodarbejdet er nøglen til deres strategi, har Favias modgang gjort klatring til en sport, der fortrinsvis udføres med overkroppen. Det er også grunden til, at hun foretrækker bouldering med fremspring over glatte vægfaces. "Når jeg lander på fødderne efter et fald, så går min hofte af led. Men hvis jeg falder direkte på ryggen, så skader det slet ikke min hofte", forklarer hun.



Udendørslivet har hjulpet Favia med at finde fokus igen. I de sidste syv år er klatring blevet en flugt fra et stressende job, hvor hun administrerer livsvigtig behandling hele dagen. "Hvorfor synes jeg, det er så sjovt at flænse huden på meget skarpe klipper og bløde og få blå mærker og risikere at brække noget eller dø? Jeg ved det ikke helt", siger hun. "Jeg ved, at jeg holder af at løse problemer og løse hovedbrud, og klatring er bare et hovedbrud, som man er nødt til at løse med sine mentale evner og sin krop".