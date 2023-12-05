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Stræb efter tapperhed

Træningsguide til piger
Sidst opdateret: 5. december 2023
4 minutters læsetid
Inspirer piger til at være modige gennem sport

Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsguiden til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.

At deltage i sport kræver ofte, at man tager chancer. Det kræver sårbarhed at lære en ny færdighed, at gennemføre en ukendt øvelse eller stole på dig selv, når man stormer forsvaret. Og mens piger ofte hyldes og belønnes for at gøre noget korrekt, får de ikke den samme positive feedback, når de prøver en ny teknik og fejler.

I en sportslig kontekst betyder det, at en pige måske tøver med at prøve noget, hun ikke er sikker på, at hun vil lykkes med. Men hvis hun aldrig løber nogen risiko, undgår at gå dybt efter en bold eller kun deltager i baneeventen, hun er bedst til, vil hun gå glip af en masse utrolige oplevelser.

Forestil dig en pige, der forsøger, selv når hun ikke er sikker på at score. Eller en, der konkurrerer i butterfly, når freestyle er hendes stærkeste disciplin. Eller når en pige er vikar for målmanden og lader otte mål gå ind, men den redning, hun havde, er den, der huskes. Disse piger har lært at være modige, og det vil gøre hele forskellen for dem, i sport såvel som i livet.

Se denne TED Talk for at få mere at vide om at opfordre piger til at være modige.

Gør hende klar til succes

  • Gør hende klar til succes, Inspirer piger til at være modige gennem sport, slide 1 of 3
    Opfordre til at tage chancer

    Hjælp pigerne med at sætte mål for sig selv, tilskynd dem til at inkludere ting, der kræver mod, så som at lære en ny færdighed, position eller endda en ny sport. Bed piger om at råbe noget nyt under opvarmninger, som de vil prøve den dag. Og sørg for, at piger har masser af muligheder for at prøve nye ting, så som at skifte positioner under hver kamp og træning.

  • Gør hende klar til succes, Inspirer piger til at være modige gennem sport, slide 2 of 3
    Hep, når hun prøver noget nyt

    Ros piger for at vise mod, når det er muligt. Fang piger i at prøve noget nyt, når de tror, du ikke kigger. Skab en “Modigste spiller”-pris, og sørg for, at det er forskellige, der modtager den. Husk på, at det er okay at hylde dygtighed, men sørg forinden for at opmuntre til alle de trin, der førte frem til det.

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    Glem alle fejlene

    Gør det okay at fejle. Skab en fysisk bevægelse (som at børste deres skulder af for at vise dem, de "børster" fejlen væk) for at minde pigerne om, at det er okay at glemme det. Og sørg for at lade dem vide, at du ikke er perfekt. Fortæl dem historier om dine egne fejl. Når de finder ud af, at du ikke er perfekt, lærer de, at de heller ikke behøver at være det.

Inspirer piger til at være modige gennem sport

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    Fokusér på fremskridt, ikke præstation
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    Træningsguide til piger

    Lad hende konkurrere

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