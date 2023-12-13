Skab en kultur, hvor piger ikke bliver opfordret til at snakke om udseende og kost. Snak om kroppe inkluderer at snakke om deres egne kroppe, om deres holdkammeraters kroppe og om modstandernes kroppe. Det gælder også tilsyneladende "positive" kommentarer som: "Du ser godt ud. Har du tabt dig?" Vi kalder dette at skabe "frizoner uden kropssnak". I stedet for at snakke om, hvordan kroppe ser ud, kan du opfordre dem til at snakke om, hvad deres kroppe fysisk kan udføre i sport. Brug også dette princip derhjemme, til træning og i lege. Hvis du er et godt eksempel, kan du sikre, at denne tilgang bliver brugt af alle i hendes hverdag.

Husk, at enhver pige, uanset hendes kropstype, er en atlet, når hun træder ind på banen. For at give enhver pige den bedste chance for at opnå sine drømme er det tid til at ændre standarden og redefinere, hvad sejr betyder.

"Body Confident Sport" er et program, der er udviklet af Nike og Dove til at hjælpe piger med at opbygge selvtillid og gøre sport til et sted, hvor de kan føle et tilhørsforhold. Indholdet er blevet designet i samarbejde med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.

For at få et overblik over alle ressourcer kan du besøge:

www.bodyconfidentsport.com