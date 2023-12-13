En hyldest til alle typer piger i sport
Real Talk
Sport inspirerer og forener folk og giver os chancen for at fejre skønheden og mangfoldigheden af alle typer kroppe. På trods af dette er usikkerhed omkring kroppen medvirkende til, at piger forlader sport dobbelt så ofte som drenge. Du kan være med til at ændre det.
I årtier har samfundet skabt urealistiske skønhedsidealer for piger ved at fremme en snæver definition af skønhed, også når det kommer til sport. Vores venner, familie, trænere og medier har formet et ideal om den "perfekte krop" i sport – et uopnåeligt mål, der kan påvirke pigers mentale sundhed og deltagelse i sport negativt. Sammen kan vi skabe små ændringer, der kan hjælpe piger med at opleve større selvtillid omkring deres kroppe, når de dyrker den sport, de elsker.
1. Sørg for sikre sportsmiljøer for piger.
Det kan give sikre og behagelige miljøer for piger, hvis man hjælper til at skabe områder, hvor der kun er adgang for piger, fx i omklædningsrum eller på badeværelser. Det er vigtigt, at disse områder er godt belyste, giver privatliv til at skifte tøj, er under opsyn af kvinder og ikke har adgang for uvedkommende personer. I det omfang det er muligt, bør der være hygiejneprodukter tilgængelige såsom tamponer og deodoranter. Målet er at give piger privatliv, sikkerhed og komfort, særligt i perioder hvor deres kroppe udvikler sig.
2. Hyld deres individualitet og deres repræsentation.
Evaluer pigers sportsmiljøer, og overvej, hvilke faktorer der måske forhindrer individualitet og forstærker snævre skønhedsidealer. Er der fx kun reklamemateriale med en særlig type atlet (slank, høj, uden handicap, hvid), eller er omklædningsrummet fyldt med "inspirerende" citater, der opfordrer til at spise for lidt og træne for meget? Hvis ja, kan du snakke med et medlem i trænerstaben omkring de negative effekter, disse budskaber kan have, og hvordan de kan blive udskiftet med indhold, der er mere mangfoldigt og ikke baseret på udseende.
3. Tilbyd forskelligt udstyr, hvor det er muligt.
Ubehagelige og afslørende spillerdragter kan være distraherende og generende for piger, når de dyrker sport. Ved at tilbyde forskellige styles af spillerdragter giver det pigerne mulighed for at vælge, hvad de føler sig bedst tilpas i. Uanset om det er et valg mellem shorts og leggings eller T-shirts og tanktoppe, kan valgmuligheden give pigerne markant mere komfort. Hvis du er medlem af en sportsorganisation, der har indflydelse på pigers spillerdragter, kan du overveje, hvordan du kan påvirke dette. Selv hvis du er forælder eller træner, kan du udfordre status quo på et græsrodsniveau og gøre en stor forskel.
4. Læg mærke til dit ordvalg.
Det kan have en afgørende virkning at bruge et kønsneutralt sprog og bruge din atlets foretrukne pronominer. Noget så enkelt som at sige: "Hej allesammen, lad os komme i gang!" i stedet for at sige: "Hej gutter, lad os komme i gang!" kan have en stor effekt for pigers tilhørsforhold.
5. Undgå at snakke om kroppe.
Skab en kultur, hvor piger ikke bliver opfordret til at snakke om udseende og kost. Snak om kroppe inkluderer at snakke om deres egne kroppe, om deres holdkammeraters kroppe og om modstandernes kroppe. Det gælder også tilsyneladende "positive" kommentarer som: "Du ser godt ud. Har du tabt dig?" Vi kalder dette at skabe "frizoner uden kropssnak". I stedet for at snakke om, hvordan kroppe ser ud, kan du opfordre dem til at snakke om, hvad deres kroppe fysisk kan udføre i sport. Brug også dette princip derhjemme, til træning og i lege. Hvis du er et godt eksempel, kan du sikre, at denne tilgang bliver brugt af alle i hendes hverdag.
Husk, at enhver pige, uanset hendes kropstype, er en atlet, når hun træder ind på banen. For at give enhver pige den bedste chance for at opnå sine drømme er det tid til at ændre standarden og redefinere, hvad sejr betyder.
"Body Confident Sport" er et program, der er udviklet af Nike og Dove til at hjælpe piger med at opbygge selvtillid og gøre sport til et sted, hvor de kan føle et tilhørsforhold. Indholdet er blevet designet i samarbejde med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport og Centre for Appearance Research.
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