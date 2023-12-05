Få piger til fortsat at dyrke sport

Piger vil gerne dyrke sport. De vil gerne bevæge sig, konkurrere, tage chancer og være en del af noget. Det, der kan være svært, er at sørge for, at de kommer på banen eller i træningscentret med det rigtige udstyr (fx sports-bh'er og hårelastikker), og at de bliver ved med at spille.



Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men piger dropper ud af sport dobbelt så ofte som drenge. For piger i bymiljøer og etniske minoriteter er antallet endnu større.



Det gode er, at vi alle kan gøre noget, for at piger kan dyrke sport og fortsætte med det. Piger har brug for et par vigtige ting for at skabe en positiv, meningsfuld forbindelse til sport:



Muligheden for at være en del af et hold, konkurrere, få nye venner og skabe relationer med holdkammerater og de voksne omkring dem.





for at være en del af et hold, konkurrere, få nye venner og skabe relationer med holdkammerater og de voksne omkring dem. Rollemodeller er også vigtige, fx kvindelige trænere og mennesker i deres liv, som beundrer kvindelige atleter. Piger, som har det, er mere tilbøjelige til forsat at spille, når de bliver ældre.





er også vigtige, fx kvindelige trænere og mennesker i deres liv, som beundrer kvindelige atleter. Piger, som har det, er mere tilbøjelige til forsat at spille, når de bliver ældre. I sidste ende bliver vi nødt til at skabe en sportskultur, der inkluderer og løfter piger, hvis vi vil have, at de skal blive ved med at spille. Det begynder med den kultur, vi skaber på vores hold.



Nike samarbejder med fællesskabspartnere og eksperter for at vende denne udvikling i sport. De voksne i pigernes liv kan være fortalere for og allierede i denne indsats ved at skabe positive oplevelser for piger på alle de forskellige baner og andre steder, hvor piger træner. Vi har lavet denne guide som et udgangspunkt for alle. Og hvis du vil have flere tips, så se disse tipssider.