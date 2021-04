Kvindefodbold skaber ringe i vandet

Større synlighed

Deres oplevelse har ikke været uden problemer, men noget ændrede sig under sidste sommers turnering i Frankrig. For dem og mange andre var det et vendepunkt – et øjeblik, der kunne, og på nogle måder allerede har virket som ringe i vandet for kvindefodbold. Et rekordstort antal mennesker, mere end 1 milliard over hele verden, så kampene. Og interessen fortsætter.



I månederne efter turneringen var der generelt flere deltagere i kvindernes professionelle ligaer, og en håndfuld kampe har sat deltagelsesrekorder for international- og klubfodbold for kvinder. En af disse kampe fandt sted i São Paulo den 16. november 2019, da Corinthians var vært for 28.609 tilskuere på mændenes stadion, hvilket var første gang for kvindefodbold. Og lige der sad Sofia, Gabi og Nicoly på tribunen og oplevede et tilskuerantal, der normalt er forbeholdt mændenes kampe.