Snapshots: Fællesskab via netball med Maggi Gao

Der er en udbredt idé om, at netball er en "kvindesport". Hvad tænker du om det?

Jeg kan huske, at jeg syntes, det var mærkeligt, da jeg var yngre, når folk sagde, "Åh, du dyrker en kvindesport". Jeg tror, at det for mange mennesker er lig med, at sporten ikke er god nok til drenge. Men efterhånden som jeg blev ældre, [indså jeg], at det kræver meget mere præcision og adræthed end mange andre sportsgrene. Jeg tror, at hvis jeg skulle sammenligne [det med en anden sport], så ville det være syvmandsrugby. Den slags kraft og den slags hastighed ... Der er faktisk en stor herreliga for netball i Australien nu. Det er ikke professionelt, så de får ikke løn for det. Men det er så stort nu, at de her spillere faktisk snart starter et netballhold for mænd, som vil få løn. Så stor er sporten. I lande, hvor netball er stort, opfattes det som den ultimative sport, ikke kun for kvinder, men også for mænd.