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Weiße Shorts

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Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
22,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond Shorts (Herren, ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond Shorts (Herren, ca. 23 cm)
49,99 €
FFF 2026 Heimstadion
FFF 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
FFF 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
54,99 €
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Association Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic Basketballshorts (ca. 25,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT Game Classic Basketballshorts (ca. 25,5 cm) (Herren)
39,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Shorts (Herren)
Jordan Brooklyn
Shorts (Herren)
49,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herrenshorts mit Grafik
Jordan Brooklyn Fleece
Herrenshorts mit Grafik
49,99 €
FFF 2026 Heimstadion
FFF 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
FFF 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Dri-FIT ADV Strick-Fußball-Shorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Strike Elite
Dri-FIT ADV Strick-Fußball-Shorts (Herren)
64,99 €
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Dallas Mavericks
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
29,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
79,99 €
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
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Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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74,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT Shorts (Herren)
34,99 €
Como Stadium Home
Como Stadium Home Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Frisch eingetroffen
Como Stadium Home
Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
49,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K.
Nike Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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Polen 2026 Heimspiel
Polen 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Polen 2026 Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Boston Celtics
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Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K.
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42,99 €
Türkei 2026 Heimspiel
Türkei 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Türkei 2026 Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Naomi Osaka
Naomi Osaka Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
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Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
49,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Weite, taillierte Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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69,99 €
Inter Mailand 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Inter Mailand 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
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54,99 €
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT-Unterhose für Herren
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Dri-FIT-Unterhose für Herren
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England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
54,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenshorts aus French Terry
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Herrenshorts aus French Terry
79,99 €
Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Kroatien 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Türkei 2026 Heimspiel
Türkei 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Türkei 2026 Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
84,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Mesh-Shorts für Herren
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Jordan Brooklyn
Mesh-Shorts für Herren
54,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Laufshorts (Damen)
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Laufshorts (Damen)
74,99 €
Finnland 2026 Heimstadion
Finnland 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Finnland 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
Polen 2026 Heimspiel
Polen 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Polen 2026 Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Boston Celtics
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69,99 €
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike Strick-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Beşiktaş J.K.
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Türkei 2026 Heimspiel
Türkei 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Türkei 2026 Heimspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
Naomi Osaka
Naomi Osaka Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Naomi Osaka
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 7,5 cm)
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
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49,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Weite, taillierte Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Weite, taillierte Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
69,99 €
Inter Mailand 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
Inter Mailand 2026/27 Stadion Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Inter Mailand 2026/27 Stadion Auswärtsspiel
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54,99 €
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT-Unterhose für Herren
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Dri-FIT-Unterhose für Herren
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England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
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England 2026 Heimstadion
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Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenshorts aus French Terry
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79,99 €
Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Kroatien 2026 Auswärtsspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Kroatien 2026 Auswärtsspiel
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
England 2026 Heimstadion
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42,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Türkei 2026 Heimspiel
Türkei 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
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Jordan Sport
Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
84,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Mesh-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Mesh-Shorts für Herren
54,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Laufshorts (Damen)
NikeSKIMS Stretch Nylon
Laufshorts (Damen)
74,99 €
Finnland 2026 Heimstadion
Finnland 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Finnland 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €

Weiße kurze Hosen: cleane Looks für jeden Tag

Kreiere klassische, cleane Looks mit kurzen Hosen in Weiß von Nike. Egal, ob du dem Tennisball auf dem Spielfeld hinterherjagst oder die allerletzte Runde läufst: Du brauchst dabei gemütliche Shorts, die dich in keiner Weise einschränken. Hier findest du daher Stretch-Taillenbünde mit Tunnelzügen, die sich individuell anpassen lassen. Elastische Cycling-Shorts sitzen angenehm eng am Körper, während längere, weitere Shorts optimal für lässige Styles sind. Worauf wartest du noch? Hol dir eine weiße kurze Hose von Nike, verstaue all deine Essentials in den praktischen Taschen und schon kann es losgehen.


Sei es beim Sprinten oder Langlauf: Mit den weißen Shorts von Nike kannst du dich vollkommen auf die Ziellinie konzentrieren. Die Seiten der Beine sind mit Schlitzen ausgestattet, um bessere Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, während eine integrierte Innenlage optimalen Halt und Sichtschutz verspricht. Die Nähte haben wir zudem flach gestaltet, damit sie nicht scheuern. Dank der verschiedenen Passformen eignen sich unsere kurzen, weißen Shorts aber auch für andere Sportarten. Shoppe beispielsweise weiße Basketball-Shorts, die von deinen Lieblingsmannschaften aus der NBA inspiriert sind – sie sind aus schweißableitendem, doppellagigem Mesh gefertigt, das ebenso leicht wie strapazierfähig ist.


Dein Herz schlägt eher für Tennis? Dann solltest du dir unsere weißen Tennis-Shorts mit der innovativen Nike Dri-FIT Technologie genauer ansehen. Dieses Gewebe leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes Tragegefühl hinterlässt. Außerdem findest du hier supersofte, elastische Golf-Shorts in Weiß, die mit speziell entworfenen Details und mehreren Taschen ausgestattet sind. Und wenn du am liebsten mit der ganzen Familie am Wochenende Fußball spielst, sind unsere weißen Fußballshorts eine optimale Wahl: Sie sind nicht nur leicht und atmungsaktiv, sondern auch gleich in Erwachsenen- und Kindergrößen erhältlich.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei der Initiative unterstützen möchtest, hol dir weiße kurze Hosen von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.