Kleidung für Damen aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+2
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
Bestseller
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Pro Seamless
Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Laufjacke mit Dri-FIT-Technologie und durchgehendem Reißverschluss (Damen)
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Nike Swift
Laufjacke mit Dri-FIT-Technologie und durchgehendem Reißverschluss (Damen)
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
Bestseller
Nike Sportswear
Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
29,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Ärmelloses Dri-FIT Laufshirt (Damen)
Bestseller
Nike Swift Butterfly
Ärmelloses Dri-FIT Laufshirt (Damen)
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Bestseller
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
+1
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
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Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
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Nike Attack
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
29,99 €
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Personalisieren
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
29,99 €
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
37,99 €
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
59,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift Aero-FIT
Kurzarm-Laufoberteil für Damen
69,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
54,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Damen-T-Shirt
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT
Damen-T-Shirt
32,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
24,99 €
Nike
Nike Laufweste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Laufweste (5 l)
129,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
NOCTA
NOCTA Northstar Trainingshose aus Nylon
Recyclingmaterialien
NOCTA
Northstar Trainingshose aus Nylon
99,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT 7/8-Laufhose mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT 7/8-Laufhose mit mittelhohem Bund für Damen
69,99 €
NOCTA
NOCTA Northstar Trainingsjacke aus Nylon
Recyclingmaterialien
NOCTA
Northstar Trainingsjacke aus Nylon
134,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
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Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
24,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Damenhose mit weitem Bein
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Jordan Brooklyn
Damenhose mit weitem Bein
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
42,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
109,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tenniskleid
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Damen-Tenniskleid
99,99 €
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
54,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One Classic Twist
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Volle Hose mit hohem Taillenbund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swim Effortless Essential
Volle Hose mit hohem Taillenbund für Damen
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro 3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
42,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
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Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
139,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
34,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
69,99 €
NOCTA
NOCTA T-Shirt (Herren)
Recyclingmaterialien
NOCTA
T-Shirt (Herren)
44,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerade geschnittener Tennisrock (Damen)
54,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
164,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
49,99 €
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
39,99 €
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
54,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Jordan
Jordan Anthem Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan
Anthem Jacke (Herren)
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT UV-Laufoberteil mit Viertelreißverschluss (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT UV-Laufoberteil mit Viertelreißverschluss (Damen)
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
134,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
42,99 €
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Nachhaltige Damenmode: ein Schritt in die richtige Richtung

Du kannst dich beim Shoppen noch besser fühlen, wenn du dich für unsere nachhaltige Mode für Damen entscheidest. Sei es auf dem Weg zum Fitnessstudio, auf dem Spielfeld oder beim Anfeuern auf der Tribüne – hier findest du für jede Situation das Richtige. Was dich erwartet? Innovative Technologien, die speziell dafür entwickelt wurden, dir zum Erfolg zu verhelfen. Wie beispielsweise unsere nachhaltige Damenkleidung mit Nike Dri-FIT. Dieser ausgezeichnete Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab, damit du es jederzeit angenehm kühl und trocken hast. Oder auch unsere Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme zwischen den Gewebefasern speichert und somit kuschelige Wärme ohne all das unnötige Zusatzgewicht ermöglicht.


Bei unserer nachhaltigen Nike Kleidung für Damen kannst du dich auf softe, glatte Materialien freuen, die mit reichlich Stretch-Fasern versehen sind. Es hält dich also nichts vom Wesentlichen ab, während du an deiner Performance arbeitest. Dank der großen Auswahl an Farben und Styles findest du außerdem garantiert etwas für deinen individuellen Look. Und der Nike Swoosh? Ist natürlich auch immer mit dabei – auf Brust, Bündchen & Co. sorgt er für den unverwechselbaren Farbakzent.


Bei der Materialbeschaffung für unsere nachhaltige Damenbekleidung gehen wir keine Kompromisse ein: Wir legen großen Wert darauf, wie die Rohstoffe angebaut, geerntet und verarbeitet werden, und verwenden auch jede Menge recycelte Materialien. Wiederverwerteter Polyester verringert den Abfall und reduziert die CO₂-Emissionen im Vergleich zu neu produziertem Polyester um etwa 30 %. Die Produktion von Bio-Baumwolle erfordert hingegen weniger Wasser und Chemikalien als herkömmlich angebaute Baumwolle. Das Resultat? Du genießt die gleiche hohe Qualität und Leistung, aber mit weniger negativen Auswirkungen auf die Umwelt.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das findest du gut? Dann hol dir Nike Damenmode, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.