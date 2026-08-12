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Athletics & Running Spikes

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Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Multievent-Leichtathletik-Spikes
Nike Zoom Rival Multi
Multievent-Leichtathletik-Spikes
84,99 €
Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Laufspikes für Sprints
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Laufspikes für Sprints
84,99 €
Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson"
Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson" Laufspikes für Langstrecken
Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson"
Laufspikes für Langstrecken
219,99 €
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Track & Field Langstrecken-Spikes
Nike Zoom Rival Distance
Track & Field Langstrecken-Spikes
84,99 €
Nike Dragonfly 2 Elite
Nike Dragonfly 2 Elite Track & Field Langstrecken-Spikes
Nike Dragonfly 2 Elite
Track & Field Langstrecken-Spikes
219,99 €
Nike Long Jump Elite
Nike Long Jump Elite Sprung-Spike für Leichtathletik
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Sprung-Spike für Leichtathletik
149,99 €
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
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Track & Field Langstrecken-Spikes
174,99 €
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Sprung-Spike für Leichtathletik
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84,99 €
Nike High Jump Elite
Nike High Jump Elite Leichtathletikspikes (Springen)
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Leichtathletikspikes (Springen)
134,99 €
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Cross-Country-Spikes
Nike Dragonfly XC
Cross-Country-Spikes
174,99 €
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Laufspikes für Sprints
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Laufspikes für Sprints
30 % Rabatt
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Multievent-Leichtathletik-Spikes
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Multievent-Leichtathletik-Spikes
30 % Rabatt
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
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Track & Field Langstrecken-Spikes
30 % Rabatt
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Laufspikes für Sprints
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Laufspikes für Sprints
30 % Rabatt
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Laufspikes für Langstrecken
Nike Zoom Rival Distance Glam
Laufspikes für Langstrecken
30 % Rabatt
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Laufspikes für Sprints
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30 % Rabatt
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Leichtathletikspikes (Springen)
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Leichtathletikspikes (Springen)
30 % Rabatt
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Straßen- und Cross-Country-Laufschuhe für Wettkämpfe
Nike Zoom Rival Waffle 6
Straßen- und Cross-Country-Laufschuhe für Wettkämpfe
30 % Rabatt
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Leichtathletikspikes (Springen)
Nike Pole Vault Elite
Leichtathletikspikes (Springen)
30 % Rabatt

Spikes für Leichtathletik und Laufen: setze auf deine Bestleistung

Sei es beim großen Rennen oder wenn du eine bessere Zeit erreichen möchtest: Verlasse dich dabei auf Spikes für Schuhe, um deine Bestleistung zu erzielen. In dieser Kollektion findest du Nike Schuhe mit Racing-Spikes, die von einigen der weltweit erfolgreichsten Mittelstreckenläufer:innen getragen werden. Entdecke Paare mit durchgängigen Flyplates aus Kohlefaser, die mit der innovativen Machart der Sneaker zusammenarbeiten, um ausgezeichnete Energierückgabe zu gewährleisten. Das Resultat? Beim Abtreten werden deine Füße mit besonders viel Dynamik unterstützt, sodass du schneller reagieren kannst.


Modelle mit einer stützenden Basis und Sprint-Spikes ermöglichen zuverlässigen Halt und eine optimale Kontrolle, wenn du gerade Strecken läufst oder plötzliche Richtungswechsel machst. Dabei sind die leichten Designs auch extrem reaktionsfähig. Außerdem erwarten dich hier strapazierfähige Traktionsplatten an der Unterseite, mit denen du nach der Ziellinie sicher bremsen kannst. Einige Varianten haben auch austauschbare Spikes für Leichtathletik und andere Disziplinen, die sich für unterschiedliche Böden eignen.


Sei es Diskuswerfen, Mittelstrecke oder Hochsprung: Spikes verhelfen dir dabei zur Höchstleistung. Wenn du das auch noch mit Air Zoom-Elementen kombinierst, sind dir von den Zehen bis in die Ferse ultimative Dynamik und maximaler Komfort sicher. Dafür sorgen nämlich die innovativen Kammern dieser Polsterung. Achte auch auf die Polsterung im Mittelfuß und in der Ferse, die selbst längere Strecken mehr als erträglich machen. Auch findest du hier Varianten mit Lauf-Spikes und AtomKnit im Obermaterial. Dies ist eine aktualisierte Version vom Flyknit, die eine vorgeformte Passform erzeugt und zugleich überaus leicht ist. Individuelle Mesh-Schichten ermöglichen zudem angenehme Luftdurchlässigkeit an Stellen mit hoher Hitzeentwicklung, während Mittelfußstützen ein eng anliegendes Gefühl um den Mittelfuß kreieren.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest diese Initiative unterstützen? Dann hol dir Nike Schuhe mit Spikes mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.