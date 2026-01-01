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Kinder Schwarz Shorts

Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
29,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
22,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Shorts für jüngere Kinder
Nike Pro
Dri-FIT-Shorts für jüngere Kinder
19,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
59,99 €
Nike Dash
Nike Dash Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Dash
Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
27,99 €
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Webshorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech
Webshorts für ältere Kinder (Jungen)
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
37,99 €
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Shorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike x LEGO® Kollektion
Shorts (ältere Kinder)
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
19,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Webshorts für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargoshorts für ältere Kinder
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Cargoshorts für ältere Kinder
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
37,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
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Webshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
27,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
27,99 €
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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Shorts für ältere Kinder (Jungen)
59,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
37,99 €
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
47,99 €
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
39,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
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27,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Cargoshorts aus French Terry (ältere Kinder)
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39,99 €
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
32,99 €
Jordan
Jordan Flower of Friendship Shorts (ältere Kinder)
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39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
27,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
19,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Leggings für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Leggings für Mädchen
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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French-Terry-Shorts für ältere Kinder
34,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
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French-Terry-Shorts für ältere Kinder
37,99 €
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts für jüngere Kinder
Frisch eingetroffen
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Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts für jüngere Kinder
37,99 €
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts für jüngere Kinder
Frisch eingetroffen
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Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts für jüngere Kinder
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
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Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
27,99 €
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike x LEGO® Kollektion
Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
79,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
34,99 €
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
39,99 €
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
44,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
27,99 €
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
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Basketballshorts für ältere Kinder
74,99 €
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
FFF 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Ausverkauft
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear French-Terry-Shorts (Mädchen)
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French-Terry-Shorts (Mädchen)
37,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Y2K Shorts (ältere Kinder)
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Dri-FIT Y2K Shorts (ältere Kinder)
39,99 €
Jordan
Jordan "We Outside" Skater-Shorts (ältere Kinder)
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"We Outside" Skater-Shorts (ältere Kinder)
54,99 €