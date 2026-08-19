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Winter-Jogginghosen

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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
39,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Solo Swoosh
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
109,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
119,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hose mit offenem Saum (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hose mit offenem Saum (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
49,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hose mit offenem Saum für ältere Kinder (Jungen)
69,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance Jogger mit Dri-FIT und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance Jogger mit Dri-FIT und UV-Schutz für Herren
79,99 €
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT Jogger (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT Jogger (ältere Kinder)
44,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit Bündchen (Herren)
Nike Solo Swoosh
Fleece-Hose mit Bündchen (Herren)
99,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose (ältere Kinder)
54,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hose (Herren)
Jordan Flight Fleece
Hose (Herren)
89,99 €
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Therma-FIT-Fleecehose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Therma-FIT-Fleecehose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hose für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hose für Herren
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damenhose
Jordan Brooklyn Fleece
Damenhose
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Realtree Hose mit offenem Saum (Damen)
Jordan Brooklyn Fleece
Realtree Hose mit offenem Saum (Damen)
30 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Realtree Fleece-Hose (Herren)
Jordan Brooklyn
Realtree Fleece-Hose (Herren)
30 % Rabatt

Warme Jogginghosen für den Winter: lässige Styles für kalte Tage

Dein Trainingsplan gilt auch bei kaltem Wetter – kein Problem, wenn du mit einer Winter-Jogginghose von Nike auf die kalte Jahreszeit vorbereitet bist. Sei es bei Wettkämpfen im Freien oder für den Weg zum Fitnessstudio, du hast es darin immer kuschelig warm. Wir stellen unsere Sporthosen für den Winter aus innovativen, gebürsteten Stoffen her, die deine natürliche Körperwärme zwischen den Fasern speichern und somit Kälteschutz ohne das unnötige Zusatzgewicht garantieren. Das extrem weiche Material und die flach gestalteten Nähte sind zudem sehr hautfreundlich, wodurch du dich jederzeit aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Und da diese Designs für verschiedene Altersgruppen erhältlich sind, kannst du warme Jogginghosen für Kinder und Erwachsene shoppen. Als unverkennbares Finish findest du natürlich auch unseren ikonischen Nike Swoosh in der gesamten Kollektion.


Vom Aufwärmen bis zum Cooldown unterstützt dich eine Nike Sporthose für den Winter zuverlässig. An aktiveren Tagen ist eine Variante mit schmal zulaufenden Beinen ideal, da sie maximale Bewegungsfreiheit verspricht. Beim Relaxen ist hingegen eine Kuschel-Jogginghose mit weiter geschnittenen Beinen eine optimale Wahl – sie eignet sich zudem auch perfekt als Extralage über Leggings und Tights. Und deine Essentials? Die kommen einfach in den praktischen Taschen unter. Und damit du deine Winter-Sweatpants individuell an deine Körperform anpassen kannst, sind diese Modelle mit elastischen Taillenbünden und Tunnelzügen ausgestattet.


Nachhaltige Materialien haben immer einen Platz im Kleiderschrank verdient. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn auch dir das wichtig ist, dann solltest du dir eine Winter-Jogginghose von Nike kaufen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.