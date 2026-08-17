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Dri-FIT Shorts für Damen

(95)
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+2
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
79,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Attack
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
29,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Frisch eingetroffen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
69,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
44,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
54,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
24,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
79,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
42,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
79,99 €
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike SB
Nike SB Skateboardshorts
Nike SB
Skateboardshorts
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
74,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
69,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jersey-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
KD x NOCTA
Nike Jersey-Shorts für Herren
79,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
84,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
42,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
79,99 €
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike SB
Nike SB Skateboardshorts
Nike SB
Skateboardshorts
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
74,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
69,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jersey-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
KD x NOCTA
Nike Jersey-Shorts für Herren
79,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
84,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
74,99 €

Sweat-Shorts für Damen: erfrischender Komfort

Mit unseren schnelltrocknenden kurzen Hosen für Damen genießt du beim Training mehr Komfort. Modelle mit Mesh-Einsätzen in hitzeintensiven Bereichen garantieren maximale Atmungsaktivität, weil die Luft so besser um deinen Körper zirkulieren kann. Da wir leichte Stoffe verwenden, hält dich beim Workout nichts auf. Außerdem leitet die innovative Technologie der Nike Dri-FIT Shorts für Damen die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ab und lässt sie schneller verdunsten. So bleibst du cool, wenn die Intensität steigt.


Egal, welche Disziplin: Unsere Sweat-Shorts für Damen halten mit dir Schritt. Setze auf eine Version aus anliegendem Stretchstoff, der mit uneingeschränkter Flexibilität punktet. So genießt du von Ausfallschritt über Kastensprung bis Squat natürliche Bewegungsfreiheit. Falls du zusätzliche Unterstützung suchst, bist du mit einer Version aus Kompressionsstoff bestens bedient – sie fördert die Blutzirkulation und hält deine Muskeln zwischen den Sets warm.


Dank elastischer Bünde sitzen unsere schnelltrocknenden Damen-Shorts, ohne zu zwicken oder zu verrutschen. Sowohl Shorts mit hohem Bund als auch ein doppellagiger Style decken dich besser ab. Für Streetwear-Looks greifst du hingegen zu Versionen mit Einschubtaschen sowie Reißverschlusstaschen an der Rückseite – ideal für deine Essentials. Halte auch Ausschau nach dem ikonischen Nike Swoosh, der deinen Sportoutfits ihr unverkennbares Premium-Finish verleiht.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Hilf uns bei der Mission und trage Sweat-Shorts für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.