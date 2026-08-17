Sweat-Shorts für Damen: erfrischender Komfort
Mit unseren schnelltrocknenden kurzen Hosen für Damen genießt du beim Training mehr Komfort. Modelle mit Mesh-Einsätzen in hitzeintensiven Bereichen garantieren maximale Atmungsaktivität, weil die Luft so besser um deinen Körper zirkulieren kann. Da wir leichte Stoffe verwenden, hält dich beim Workout nichts auf. Außerdem leitet die innovative Technologie der Nike Dri-FIT Shorts für Damen die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ab und lässt sie schneller verdunsten. So bleibst du cool, wenn die Intensität steigt.
Egal, welche Disziplin: Unsere Sweat-Shorts für Damen halten mit dir Schritt. Setze auf eine Version aus anliegendem Stretchstoff, der mit uneingeschränkter Flexibilität punktet. So genießt du von Ausfallschritt über Kastensprung bis Squat natürliche Bewegungsfreiheit. Falls du zusätzliche Unterstützung suchst, bist du mit einer Version aus Kompressionsstoff bestens bedient – sie fördert die Blutzirkulation und hält deine Muskeln zwischen den Sets warm.
Dank elastischer Bünde sitzen unsere schnelltrocknenden Damen-Shorts, ohne zu zwicken oder zu verrutschen. Sowohl Shorts mit hohem Bund als auch ein doppellagiger Style decken dich besser ab. Für Streetwear-Looks greifst du hingegen zu Versionen mit Einschubtaschen sowie Reißverschlusstaschen an der Rückseite – ideal für deine Essentials. Halte auch Ausschau nach dem ikonischen Nike Swoosh, der deinen Sportoutfits ihr unverkennbares Premium-Finish verleiht.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Hilf uns bei der Mission und trage Sweat-Shorts für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.