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Nike Dri-FIT Leggings für Damen

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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
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Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
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Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
114,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
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Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
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Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro 3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
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Nike Pro
3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
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Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
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Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
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Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
129,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
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Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
74,99 €
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
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Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
129,99 €
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
39,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
69,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
74,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €

Nike Dri-FIT Leggings für Damen – cool bleiben

Nicht nur im Wettkampf willst du einen kühlen Kopf behalten. Mit unseren Dri-FIT Leggings kann dich auch die anstrengendste Trainingssession nur minimal zum Schwitzen bringen. Feuchtigkeit wird von der Haut nach außen transportiert und kann dort schnell verdunsten. Leggings mit Netzeinsätzen versprechen zusätzliche Luftdurchlässigkeit.

Dank der super elastischen Materialien willst du unsere Dri-FIT Leggings auch nach einem langen Lauf oder einem intensiven Abend im Fitnessstudio nicht ausziehen. Die Leggings passen sich deinen Bewegungen bei jedem Schritt oder Sprung an und ermöglichen dir volle Bewegungsfreiheit. Blickdichte Materialien bieten jederzeit die Sicherheit, dass du dich auch an die schwierigste Dehnübung wagen kannst.

Nike Dri-FIT Leggings für Damen unterstützen dich, wo deine Muskeln es am meisten brauchen. Das ist nicht nur praktisch beim Training, sondern auch einfach bequem. Modelle mit breitem Taillenbund geben dir die Gewissheit, bei jeder Bewegung eine gute Figur zu machen. Leggings mit schmalem Bund helfen dir, deinen Bewegungsradius noch mehr zu erweitern und ohne Ablenkungen an deinen Zielen zu feilen.