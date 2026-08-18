COLE PALMER

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Cole Palmer

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– Cole Palmer
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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FC Chelsea 2026/27 Stadium Home
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
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England 2026/27 Academy Rucksack
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England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche
England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche Nike Heritage Crossbody
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England 2026 Stadion Goalkeeper
England 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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England 2026 Auswärts
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England 2026 Stadion Goalkeeper
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90 Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Chelsea 2025/26 Stadium Third
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Cole Palmer: Trikots und Fußballschuhe, die deine Träume beflügeln

Hol mit den neuesten Cole Palmer Schuhen und Trikots das Beste aus dir heraus – egal, ob beim Kicken nach der Arbeit, beim Training unter der Woche oder beim Ligaspiel-Samstag. Unsere Profi-Designs kombinieren Komfort und Performance und begleiten dich bei jeder Bewegung. Auch für alle Beläge findest du bei uns das passende Schuhmodell. Nachwuchstalente kommen mit unserer Junior-Ausrüstung voll auf ihre Kosten und können bequem an ihren Skills feilen.


Performance, die von Grund auf überzeugt


Mit den Cole Palmer Fußballschuhen gibst du alles und führst dein Team zum Sieg. Die unterschiedlichen Stollentiefen bieten dir den nötigen Halt und optimale Stabilität für volle Kontrolle. Unsere Air Zoom-Elemente schlucken jeden Aufprall – bei Sprints, Sprüngen oder Landungen. Zudem verbessert das ultraleichte Flyknit-Obermaterial die Ballkontrolle, während dir griffiges Gripknit mehr Kontrolle beim Dribbeln und Präzision beim Schießen ermöglicht.


Bleibe fit – trainiere auch bei Kälte


Unterstütze dein Team bei jedem Wetter – mit der Cole Palmer Kollektion voller robuster Styles für deinen Lagenlook. Die Jogginghosen aus unserem bewährten Tech Fleece isolieren optimal, ohne aufzutragen, und fühlen sich dank gebürstetem Finish weich auf der Haut an. Elastische Taillenbünde und Kordelzüge sorgen für den perfekten Sitz. Für extra Schutz deines Oberkörpers gibt es außerdem leichte Jacken, die du ganz easy über dein Cole Palmer Trikot ziehen kannst.


Spiele auf Top-Niveau


Bleib mit einem Cole Palmer Trikot aus unserer neuesten Kollektion cool und fokussiert – egal, wie hart es auf dem Platz zur Sache geht. Die innovative Nike Dri-FIT Technologie leitet Schweiß schnell von der Haut weg und verteilt ihn über das gesamte Kleidungsstück. So bleibst du länger trocken und fühlst dich wohl. Das atmungsaktive Material garantiert dir eine optimale Luftzirkulation, damit überschüssige Wärme schnell entweicht. So kannst du dich voll und ganz auf deine Leistung auf dem Spielfeld konzentrieren.


Nikes Move to Zero


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Cole Palmer Modelle mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden außerdem sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.


Feiere die Legende


Cole Palmer begann seine Karriere als Freizeitspieler bei NJ Wythenshawe. Über die Manchester City Academy kam er in die U8-Mannschaft und gab schließlich in der Saison 2022/23 sein Debüt für den Verein. Anschließend wechselte Cole Palmer zu Chelsea, wo er zum Nachwuchsspieler des Jahres und zum Spieler des Jahres der PFA-Fans gekürt wurde. Heute zählt Palmer zu den besten offensiven Mittelfeldspielern weltweit. Sein Spiel besticht durch außergewöhnliche Übersicht und Kreativität. Unsere Cole Palmer Fußballschuhe sind perfekt auf seine Stärken abgestimmt – sie fördern kontrolliertes Dribbling, präzise lange Pässe und unhaltbar geschossene Elfmeter.