Club Fleece Kleidung

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Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
+2
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
64,99 €
Nike Club
Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)
Nike Club
Jogger aus French-Terry (Herren)
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
49,99 €
England Club
England Club Nike Football Jogger (Herren)
England Club
Nike Football Jogger (Herren)
59,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Bungee-Hose aus Fleece (Herren)
Nike Sportswear Club
Bungee-Hose aus Fleece (Herren)
59,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Club
Fleece-Rundhalsshirt für Herren
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
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Nike Sportswear Club
Herren-Jogger
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
Nike Sportswear
Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
59,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hose aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hose aus French Terry (Herren)
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
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Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
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Nike Club
Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren
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Nike Club
Flow-Shorts aus French Terry für Herren
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Kapuzenjacke für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Club
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
54,99 €
Nike Club
Nike Club Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
Nike Club
Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
59,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
FC Barcelona Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
29,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
+2
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
69,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenhose aus French Terry mit offenem Saum
Frisch eingetroffen
Nike Club Rules
Herrenhose aus French Terry mit offenem Saum
99,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Fußball-Jogger (ältere Kinder)
54,99 €
Türkei 2026 Fleece
Türkei 2026 Fleece Nike Club-Hoodie (Herren)
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Nike Club-Hoodie (Herren)
69,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike Fußball-Jogger für Herren
FC Barcelona Club
Nike Fußball-Jogger für Herren
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
49,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Jogger für Herren
Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Jogger für Herren
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
34,99 €
Nike Club
Nike Club French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike Club
French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
69,99 €
FFF Club
FFF Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Cargo-Shorts für Herren
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Fleece-Cargo-Shorts für Herren
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Hoodie für ältere Kinder
49,99 €
Springboks
Springboks French Terry-Rundhalsshirt (Herren)
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French Terry-Rundhalsshirt (Herren)
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
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Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
49,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
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Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
69,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike Club Rules
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
99,99 €
Nike Club
Nike Club Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
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Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
54,99 €
England Club
England Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)
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Nike Fußball-Hoodie (Herren)
69,99 €
FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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49,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Set mit durchgehendem Reißverschluss (jüngere Kinder)
Nike
2-teiliges Club-Set mit durchgehendem Reißverschluss (jüngere Kinder)
49,99 €
FFF Club
FFF Club Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
44,99 €
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
89,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (ältere Kinder)
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44,99 €
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike Basketball-Hoodie
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Nike Basketball-Hoodie
89,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Cargohose für Herren
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Fleece-Cargohose für Herren
59,99 €
Nike Club
Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren
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Flow-Shorts aus French Terry für Herren
49,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
Nike Club Fleece
French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
49,99 €
Nike
Nike 2-teiliges Club-Set mit durchgehendem Reißverschluss (12–24 Monate, Baby)
Nike
2-teiliges Club-Set mit durchgehendem Reißverschluss (12–24 Monate, Baby)
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
59,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenshorts aus French Terry
Nike Club Rules
Herrenshorts aus French Terry
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts (12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
34,99 €
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
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French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
44,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Hoodie für Herren
Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Hoodie für Herren
69,99 €
Team 31
Team 31 Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
Team 31
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
69,99 €
Kroatien 2026 Fleece-Jogger
Kroatien 2026 Fleece-Jogger Nike Club Jogger (Herren)
Kroatien 2026 Fleece-Jogger
Nike Club Jogger (Herren)
64,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Chicago Bulls Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie (ältere Kinder)
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Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Memphis Grizzlies Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hose mit durchgehendem Reißverschluss (jüngere Kinder)
Nike Sportswear Club Fleece
Hose mit durchgehendem Reißverschluss (jüngere Kinder)
27,99 €
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Jogger (ältere Kinder)
Nike Sportswear Air Max
Fleece-Jogger (ältere Kinder)
54,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike Sportswear Club
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
59,99 €
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
74,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
79,99 €
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
64,99 €

Nike Club Fleece Kleidung: clean trifft auf casual

Mit der Nike Club Fleece Kollektion kannst du dich auf maximalen Komfort verlassen. Hol dir Jogginghosen, Hoodies und Crewneck-Sweatshirts aus Loopback-French-Terry und mittelschwerem, gebürstetem Fleece. Premium-Materialien sorgen für ein cleanes Finish, Atmungsaktivität und eine angenehme Haptik – perfekt fürs Gym und entspannte Momente. Entdecke locker geschnittene Shorts, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichen, und vielseitige Cargo-Styles mit vielen Taschen.


Unsere Club Fleece Hoodies lassen sich super easy stylen – egal, ob du die Pullover-Variante oder Modelle mit durchgehendem Reißverschluss bevorzugst. Die Standard-Fits geben dir eine etwas schlankere Silhouette, während dir Oversize-Designs richtig viel Bewegungsfreiheit schenken. Freue dich auf überschnittene Schultern für einen stylishen Fall und entspannt geschnittene Styles, die sich ideal zum Layern eignen. Auf der Suche nach dem perfekten Sweatshirt? Unsere Club Fleece Pullover mit Rundhalsausschnitt sind echte Wardrobe-Essentials. Der gestickte Swoosh auf der Brust verleiht dem weichen Fleece einen hochwertigen Look, der einfach jeden Tag funktioniert.


Auch bei den Hosen bietet dir Nike Club Fleece alles, was du brauchst. Du kannst zwischen Jogginghosen mit offenem Saum wählen, die leger über deinen Sneakern liegen, und Modellen mit gerippten Bündchen. Beide Varianten sind im Gesäß- und Oberschenkelbereich relaxt geschnitten und laufen zum Knöchel hin schmal zu. Das mittelschwere, gebürstete Fleece ist außen und innen glatt und fühlt sich besonders kuschelig an. Ein elastischer Bund und ein außen liegender Kordelzug garantieren dir dabei eine Passform, die einfach perfekt sitzt.


Du shoppst für die ganze Familie? Club Fleece gibt es natürlich auch in Kindergrößen. Entdecke gemütliche Hoodies und Sweatshirts mit flauschiger Innenseite – perfekt zum Aufwärmen in kalten Pausen und für Outdoor-Aktivitäten im Winter. Wir haben auch locker fallende, leicht verkürzte Boxy-Sweatshirts, die viel Bewegungsfreiheit zulassen, ohne zu groß zu wirken. Und unser leichtes, innen gebürstetes Fleece fühlt sich auf zarter Kinderhaut besonders angenehm an.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Club Fleece Kleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.