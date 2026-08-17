Chelsea Jacken & Mäntel: Ideal für Spieltage und darüber hinaus
Der FC Chelsea ist einer der Top-Clubs in der Londoner Premier League und für seine charakteristischen blauen Trikots bekannt. Daher nennen die britischen Fans ihr Team auch "The Blues". Getreu dieser Tradition präsentiert sich die neue Kollektion der Chelsea-Jacken und Mäntel ganz in Blau, versehen mit dem Club-Logo und ansprechenden Auswärtsvarianten.
Unsere Kollektion bietet jedem Fan die passende Auswahl: Hier findest du Kapuzenjacken für frostige Temperaturen auf dem Platz, ebenso wie wasserabweisende Jacken, die jedem Wetter standhalten. Selbst bei hitzigen Spielen sorgen unsere Chelsea-Jacken aus Dri-FIT Materialien für optimalen Komfort. Die innovativen Stoffe transportieren Schweiß von der Haut nach außen, wo er schnell verdunstet. Bei extremen Bedingungen schützen unsere Storm-FIT Modelle im Chelsea-Design gegen die Elemente, sodass nichts deinem Lieblingssport im Wege steht.
Die FC Chelsea Jacken wurden nicht nur für Zuschauer entwickelt. Dank leichter Mesh-Einsätze und schlanker Schnitte kannst du dich voll und ganz auf den Ball konzentrieren, egal ob du selbst auf dem Platz dribbelst oder verteidigst. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein, weshalb immer mehr Chelsea-Mäntel aus recycelten Materialien gefertigt werden.