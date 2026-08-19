Entdecke deine Favoriten: Chelsea Trikots & Shirts 2026/27
Halte deinem Lieblingsteam die Treue und trage beim Spiel die Trikots und Shirts des FC Chelsea. In unserer Kollektion findest du außerdem Oberteile, Hosen und Accessoires für Groß und Klein. Wenn du dein eigenes 5-gegen-5-Match spielst, wähle gebrandete Fußballsocken oder den Chelsea-Fußball, um dich deinem Team verbunden zu fühlen. Steht ein Spiel des Lieblings-Clubs an, dass du live in Stamford Bridge oder daheim verfolgst, kleide dich von Kopf bis Fuß in den Farben und Designs deiner Helden!
Zeige deine Farben mit Trikots und Oberteilen
Wir sind stolz darauf, dir die neuen Trikots der Saison vorzustellen. Unsere Trikots und Outfits bestehen aus atmungsaktiven Materialien und halten dich auch im hitzigsten Match angenehm trocken. Auch abseits des Rasens sind die stylischen Nike Chelsea Tops eine gute Wahl, um deinem Team die Treue zu beweisen.
Chelsea T-Shirts und mehr aus High-Performance-Stoffen
Wir verwenden innovative Materialien für unsere Fan-Kleidung, sodass du stets volle Leistung geben kannst. Wenn ein Match ansteht, entscheide dich für unsere Chelsea Shirts aus elastischen Stoffen. Die Nike Aero-FIT Technologie sorgt dafür, dass die Luft besser zwischen Körper und Shirt zirkuliert. So klebt der Stoff nicht auf der Haut, Schweiß verdunstet in Sekunden und du bleibst du länger angenehm trocken. Wähle komplette Outfits oder kombiniere die einzeln erhältlichen Oberteile und Hosen mit dem, was dein Kleiderschrank bereithält. Alle neuen Chelsea Trikots findest du hier in unserer Kollektion. Selbst die Nachwuchs-Kicker rüsten wir von Kopf bis Fuß mit unseren Chelsea Sets aus. Schweißableitende Materialien stellen sicher, dass sie das ganze Match über mit voller Konzentration bei der Sache sind!
Halte dich warm mit den Chelsea Hoodies und Jacken
Zeige in den Chelsea Hoodies und Jacken von Nike deine Loyalität. Jedes Design trägt das Logo des Clubs an prominenter Stelle, sodass du die Erfolge deiner Lieblingsmannschaft jederzeit feiern kannst. Gebürstetes Fleece an der Innenseite und wasserfeste Außenschichten sorgen dafür, dass du dich auch bei niedrigen Temperaturen angenehm warm und trocken fühlst. Vielleicht stechen dir unsere Nike Chelsea Designs auch bei dem ein oder anderen Coach in Stamford Bridge ins Auge.
Schütze den Planeten mit der Chelsea Ausrüstung von Nike
Das Move to Zero-Programm von Nike ist unser Versprechen, die Zukunft der Erde zu schützen. Unser erklärtes Ziel dabei: Null Emissionen und Null Müll. Daher benutzen wir recycelte Materialien, um Sportkleidung zu entwickeln, welche die Umwelt weniger belastet. Halte in unserer Kollektion nach dem Label „Nachhaltige Materialien“ Ausschau und entscheide dich für umweltschonende Optionen, wenn es darum geht, dich für dein nächstes Match oder Training neu einzukleiden.