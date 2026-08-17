Kinderschuhe für den Sportunterricht: maximale Unterstützung für wachsende Füße
Du suchst nach einem Paar Schulschuhe, die nicht so schnell aufgeben? Dann solltest du dir diese strapazierfähigen Styles anschauen, die garantiert einiges mitmachen. In dieser Kollektion findest du beispielsweise schwarze Schuhe für die Schule, die mit ihrem farblich abgestimmten Branding in Sachen Coolness alles richtig machen und auch zu jedem Schuloutfit passen. Hol dir zudem Nike Kinder-Turnschuhe für den Sportunterricht, da ihre Sohlen nicht abfärben und somit perfekt für die Halle sind.
Ob auf dem Pausenhof oder beim Sportunterricht: Aktive Kinder brauchen Schuhe, die den Muskel- und Gelenkschutz effektiv fördern. Deshalb solltest du gleich beim Schulanfang zu Schuhen greifen, die bei jedem Schritt, Sprung und Sprint den Aufprall abfangen. Dafür haben wir unsere Modelle mit weichen Schaumstoffpolsterungen ausgestattet, die selbst an den längsten Schultagen lang anhaltenden Komfort versprechen. Den Außensohlen haben wir zudem strukturierte Profilmuster verliehen, die sogar auf unebenem oder nassem Grund zuverlässigen Halt ermöglichen.
Egal, ob der Sportunterricht in der Halle oder auf dem Spielfeld stattfindet, auf ein Paar Turnschuhe für die Schule von Nike ist Verlass: Designs mit griffigen Stollen bieten bei Outdoor-Sportarten maximale Stabilität, während Außensohlen aus Gummi dank ihrer leicht strukturierten Profilmuster optimal für Hallenböden sind. Hier erwarten dich auch Modelle mit unseren ausgezeichneten Air-Elementen in der Sohle – sie kreieren ein federndes Auftreten sowie ein dynamisches, reaktionsfähiges Abtreten. Achte auch auf die praktischen Laschen an Ferse und Zunge, die das An- und Ausziehen wesentlich schneller machen.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Um uns dabei zu helfen, wähle Schuhe für den Sportunterricht, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden außerdem sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.