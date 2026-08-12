Atlético de Madrid Trainingsanzüge: Trage die Designs mit Stolz
Sei es auf dem Spielfeld, vom Sofa aus oder sogar im Cívitas Metropolitano: Mit einem Atlético Madrid Trainingsanzug von Nike kannst du deine Lieblingsmannschaft überall voller Stolz unterstützen. Und dank der innovativen Stoffe und hochwertigen Machart kannst du darin auch deine eigene Höchstleistung erreichen. Durch die Aero-FIT Technologie von Nike klebt der Stoff nicht an deinem Körper und wird Luft direkt zu deiner Haut geleitet, damit du es während des Spiels angenehm hast. Trainingsanzüge mit Stretch-Taillenbund und Tunnelzug passen sich zudem der individuellen Körperform an, damit du frei schießen kannst.
Ob du an deiner Präzision arbeitest oder dich auf das nächste Match vorbereitest – bei den Atlético Madrid Jogginganzügen von Nike geht es um Geschwindigkeit. Und das nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Umziehen: Dank des ergonomischen Designs und der Reißverschlüsse an den Beinen lassen sich die Atlético Madrid Jogginghosen blitzschnell an- und ausziehen – die Fußballschuhe bleiben einfach dran. Außerdem sorgen enganliegende Styles mit schmaler Passform dafür, dass dir beim Sprinten nichts im Weg steht. Du möchtest nicht gleich einen ganzen Trainingsanzug kaufen, sondern die Teile einzeln shoppen? Haben wir natürlich auch. Die Atlético Madrid Trainingsjacken sind aus Stoffen gestrickt, die mit der perfekten Prise Elastan genau die richtige Elastizität haben. Beim Laufen und Tackling bleibt dann alles, wo es hingehört – das garantieren die Rippstrick-Details an Kragen, Bündchen und Saum.
Hier bei Nike geht es uns um die Details und das ist auch bei unseren Trainingsanzügen nicht anders. Sichere dir eine Atlético Madrid Trainingshose mit aufgesticktem Wappen und eine Trainingsjacke in den ikonischen Home- und Away-Farben – natürlich immer inklusive Nike Swoosh. Kombiniere deinen Atlético Madrid Trainingsanzug mit einem passenden Fußballtrikot und deinen Lieblingsschuhen von Nike, um deine Mannschaft von Kopf bis Fuß zu unterstützen. Und natürlich haben wir auch für Nachwuchstalente etwas: Mit einem Atlético Madrid Trainingsanzug für Kinder sehen auch die Kleinen aus wie ihre großen Stars.