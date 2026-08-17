Atlético de Madrid Trikots 2026/27: Sei dabei
Seit der Markteinführung unseres ersten Fußballschuhs 1971 sind wir auf dem ganzen Globus stolzer Partner der schönsten Nebensache der Welt. Die neuen Atlético Madrid Trikots zeigen sich in den Clubfarben und mit authentischen Details, sodass du deinem Team stilecht die Treue halten kannst. Wähle ein Atlético Madrid Shirt, um deine Mannschaft anzufeuern, oder entscheide dich für ein komplettes Trikot-Set der neuen Saison. In der Nike Kollektion findest du die aktuellen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots sowie das Torhüter-Outfit. Du stehst selbst auf dem Platz? Die Nike Trikots von Atlético Madrid werden in Profi-Qualität gefertigt und helfen dir so, alles zu geben.
Für die Nachwuchsstars
Egal, ob dein Kind am Wochenende auf dem Rasen Vollgas gibt oder sogar in eine renommierte Fußballakademie aufgenommen wurde: Die Atlético Madrid Trikots von Nike helfen ihm dabei, seine Ziele zu erreichen. Unsere einzigartige Aero-FIT Technologie leitet Luft zwischen cden Stoff und deine Haut, damit Schweiß schneller verdunstet. So bleiben junge Spieler:innen frisch und fokussiert. Schmale Passformen und elastische Bünde mit Kordelzug sorgen bei schnellen Drehungen und Angriffen für optimalen Sitz.
Auf jedes Wetter eingestellt
Von Trainingseinheiten an frostigen Morgen zu Freudentänzen nach einem umkämpften Sieg: In der Atlético Madrid Kollektion von Nike findest du, was du brauchst. Lange Trainingshosen bieten Wärme ohne Schnörkel, während luftige Shorts an warmen Tagen für frischen Wind sorgen. In den elastischen Materialien bewegst du dich ganz unbeschwert und dank praktischer Reißverschlüsse an den Füßen kannst du selbst lange Hosen ruckzuck aus- oder anziehen. Für den richtigen Look kombinierst du Hose oder Shorts mit dem passenden Oberteil. Authentische Club-Logos von Atlético Madrid vervollständigen dein Fan-Outfit.
Stylepunkte durch Streetwear
Vielleicht steht nur ein entspannter Abend mit deinen Freunden auf dem Programm oder du willst es nach dem Spiel gemütlich warm haben: Mit der Atlético Madrid Kleidung von Nike gewinnst du Stilpunkte. Bequeme Hoodies lassen sich dank weiter Passformen einfach überwerfen. Sweatshirts mit Reißverschlüssen erlauben dir ganz easy, deinen Wärmehaushalt zu regulieren. Unsere passenden Fleece-Hosen haben durch die elastischen Bündchen an den Knöcheln eine straßentaugliche Silhouette. Du trainierst bei brütender Hitze? Die Atlético Madrid Shirts bestehen aus atmungsaktiver Baumwolle. Replica-Designdetails und der ikonische Swoosh komplettieren deinen Look.
Schütze die Umwelt mit Nike Move to Zero
Die Bewahrung einer intakten Natur für nachfolgende Generationen ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. Mit dem Projekt Move to Zero haben wir uns verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen. So möchten wir Emissionen und Müll auf Netto Null reduzieren. Wo immer möglich fertigen wir unsere Atlético Madrid Trikots daher aus recycelten Materialien, welche wir aus alten Plastikflaschen gewinnen. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, aber wir kommen ihm jeden Tag ein gutes Stück näher. Bist du bereit, uns auf unserem Weg zu begleiten? Dann halte nach Modellen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ Ausschau.