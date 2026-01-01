triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 11
Nike Club Rules T-Shirt - Schwarz/Obsidian

Nike Club Rules

T-Shirt

49,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
  • Style: IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • NikeCourt-Patch
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
  • Style: IR6999-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Model trägt Größe 2XL bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Club Rules.

    Nike Club Rules T-Shirt

    Nike Club Rules

    49,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 3