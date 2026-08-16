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Nike Air Max 270 Damenschuh - Schwarz/Weiß

Nike Air Max 270

Schuh (Damen)

159,99 €
Nike Air Max 270 Damenschuh - Schwarz/Weiß
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Der Air Max 270 steht für Style, Tragekomfort und Selbstbewusstsein. Das Design wurde von der unverkennbaren Air Max-Reihe inspiriert. Das große Fenster mit sichtbarer Dämpfung und das frische Farbspektrum gehören zu den größten Innovationen von Nike.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: HJ3222-010

Nike Air Max 270

159,99 €

Der Air Max 270 steht für Style, Tragekomfort und Selbstbewusstsein. Das Design wurde von der unverkennbaren Air Max-Reihe inspiriert. Das große Fenster mit sichtbarer Dämpfung und das frische Farbspektrum gehören zu den größten Innovationen von Nike.

Vorteile

  • Das gewebte Obermaterial sorgt für eine leichtgewichtige Passform und ein luftiges Tragegefühl.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die inneren Stulpen dehnen sich und sorgen so für eine individuelle Passform.
  • Die Gummi-Außensohle gewährleistet zusätzliche Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Mesh-Details
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: HJ3222-010

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Bewertungen (192)

4.7 Sterne

  • Heatherf9a6951ee51842f2920e763de161efc9

    This is my 5th pair of the 270’s. Love them! Comfortable. True to size and stylish!

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

Nike Air Max 270 Damenschuh

Nike Air Max 270

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