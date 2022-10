Not Here By Luck

Keet ist unabhängig und selbstbewusst und einer der aufsteigenden Stars der Skateboardszene. Sie ist die bisher jüngste Skaterin an der Weltspitze, und damit ist sie auch der Beweis, dass Alter überhaupt nichts zu sagen hat.

In dieser Folge zeigt uns Keet, wie sie in den Niederlanden lebt und wie ihr Tag so abläuft, während sie mit ihren Freunden die Spots in der Nähe abfährt.