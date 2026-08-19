Vatertagsgeschenke

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Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
94,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus
Herrenschuh
189,99 €
Nike Lean Plus
Nike Lean Plus Armband
Frisch eingetroffen
Nike Lean Plus
Armband
30 % Rabatt
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
Nike Tour Classic 4
Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
29,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike Geschenkgutschein
Nike Geschenkgutschein
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Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
30 % Rabatt
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Jordan Jumpman
Kurzarm-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Bestseller
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
47,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH für Mädchen
Bestseller
Nike Swoosh
Sport-BH für Mädchen
27,99 €
Nike Intensity
Nike Intensity Herren-Trainingsgürtel
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Herren-Trainingsgürtel
30 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Poolhandtuch
Frisch eingetroffen
Nike Club
Poolhandtuch
44,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
69,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Gürteltasche (3 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Gürteltasche (3 l)
27,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
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Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
32,99 €
Nike Apex
Nike Apex Swoosh-Bucket-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Apex
Swoosh-Bucket-Cap
29,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
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Shorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
27,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
19,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Max 90
Karten-Portemonnaie
29,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
Nike Vapor Elite
Fitnesshandschuhe (Herren)
29,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
89,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
39,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
Nike Dura Feel 10
Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
14,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
109,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (Herren)
Nike Tech
Webjacke (Herren)
119,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Force 1
Karten-Portemonnaie
24,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tragetasche (22 l)
29,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
Nike Tour Classic 4
Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
29,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
Nike Sportswear Club
Herren-Strick-Shorts
39,99 €
Nike
Nike Wendbare Yogamatte (4 mm)
Nike
Wendbare Yogamatte (4 mm)
49,99 €
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Webhose (Herren)
Nike Tech
Webhose (Herren)
99,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
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Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Mesh-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Mesh-Shorts für Herren
39,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
+1
Nike Refuel
Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
19,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh für jüngere Kinder
Jordan Spizike Low
Schuh für jüngere Kinder
84,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Trainingshandschuhe
Nike Alpha Elite
Trainingshandschuhe
54,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
Nike Sportswear Club
Herren-Jogger
54,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
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Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
19,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
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Karten-Portemonnaie
29,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
Nike Vapor Elite
Fitnesshandschuhe (Herren)
29,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
89,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
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Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
Nike Dura Feel 10
Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
109,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (Herren)
Nike Tech
Webjacke (Herren)
119,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Karten-Portemonnaie
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Karten-Portemonnaie
24,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tragetasche (22 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tragetasche (22 l)
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Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
Nike Sportswear Club
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Nike
Nike Wendbare Yogamatte (4 mm)
Nike
Wendbare Yogamatte (4 mm)
49,99 €
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
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Nike Tech
Nike Tech Webhose (Herren)
Nike Tech
Webhose (Herren)
99,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
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49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Mesh-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Mesh-Shorts für Herren
39,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
+1
Nike Refuel
Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
19,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh für jüngere Kinder
Jordan Spizike Low
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Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Trainingshandschuhe
Nike Alpha Elite
Trainingshandschuhe
54,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
Nike Sportswear Club
Herren-Jogger
54,99 €

Dein Vatertagsgeschenk: Schenke Performance

Zeige deine Liebe mit einem Vatertagsgeschenk von Nike. Egal, ob dein Papa ein ambitionierter Sportler ist oder sich einfach nur gerne bewegt: Bei uns findest du das passende Geschenk zum Vatertag. Entdecke schweißableitende Trainingsshirts und Tanktops für Väter, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Für unterwegs haben wir Jacken, die ihn warm halten, und passende Taschen, in denen er seine Sachen sicher verstauen kann. Nach dem Training kann er in weichen Shorts und Jogginghosen entspannen.


Finde unter unseren Vatertags-Geschenkideen auffällige Designs oder schlichte Modelle, wenn dein Vater es lieber dezent mag. Für kühle Tage wählst du einen kuscheligen Hoodie, damit er nicht friert. Unsere High-Performance-Modelle kombinieren Funktionalität mit Streetwear-Flair, damit dein Vater sowohl bei einer fordernden Trainingseinheit als auch beim Entspannen gut aussieht und sich wohlfühlt.


Innovative Geschenke für Papa


In unserer Auswahl an Sportschuhen, Sportbekleidung und Accessoires findest du tolle Geschenke zum Vatertag. Dank leistungsstarker Materialien und bequemer Passformen kann er sich uneingeschränkt auf das konzentrieren, was ihm Spaß macht. Suchst du nach Kleidung, die freundlich zur Umwelt ist und die du guten Gewissens verschenken kannst? Dann achte auf das Etikett „Nachhaltige Materialien“, das Modelle aus innovativen, recycelten Textilien kennzeichnet.


Für welche Sportart auch immer sich dein Dad begeistert, bei uns findest du das passende Outfit dazu, in dem er bequem durch den Tag kommt. Und wenn du dir nicht sicher bist, worüber er sich freuen würde, dann entscheide dich für einen Nike-Geschenkgutschein, damit er sich seine Favoriten selbst aussuchen kann.