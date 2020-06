Wie viel Wasser brauchen Läufer wirklich?

Wenn du mehr als 2 Prozent deines Körpergewichts durch Flüssigkeit verlierst, kann dies laut wissenschaftlicher Studien zu einer Beeinträchtigung deiner Ausdauer führen. Du denkst, das kann dir nie passieren? Hier eine kurze Rechnung: Du wiegst 65 kg. Dann darfst du also nicht mehr als 1,3 Liter verlieren. Doch das ist an einem warmen Tag und/oder bei einem schnelle Lauf schnell passiert. Andere Studien zeigen, dass durch eine Dehydrierung die RPE (Rate of Perceived Exertion) ansteigt. Das Ergebnis ist klar: Wenn das Training schwerfällt, leidet die Performance. Laut einer Studie im Journal of Athletic Training kennen 70 Prozent der Läufer mindestens eine Situation, in der sie das Gefühl hatten, durch Dehydrierung deutliche Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.



Bei einem niedrigen Flüssigkeitspegel stehen dem Körper auch weniger Elektrolyte und Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid und Magnesium zur Verfügung." Die Muskeln brauchen diese Elektrolyte, um gut zu funktionieren", so Ryan. Sie transportieren Nährstoffe in und Abfallstoffe aus den Zellen und helfen bei der Regulierung der Nerven- und Muskelfunktionen. Dazu gehört auch dein Herz. Und all diese Aspekte haben direkten Einfluss auf deine Performance.