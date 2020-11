So beeinflusst deine Regeneration dein Immunsystem

So funktioniert dein Immunsystem

Ein kurzer Ausflug in die Biologie: Dein Immunsystem ist ein komplexes System aus Zellen und Proteinen, die die erste und beste Verteidigung gegen schädliche Viren und Bakterien bilden. Um dieses System zu unterstützen, solltest du immer auf dein Wohlbefinden achten – in diesem Fall auf Regeneration – da dies einen direkten Einfluss auf deine Abwehr hat.



"Ein einstündiges intensives Training, bei dem du an deine Grenzen gehst, reduziert für ein paar Stunden die Anzahl deiner weißen Blutkörperchen und schränkt ihre Funktion ein", erklärt Dr. Jimmy Bagley, Associate Professor für Kinesiologie an der San Francisco State University. Wenn du anschließend nicht gleich in einem Restaurant essen gehst oder an dem Smoothie eines Freundes bzw. einer Freundin nippst, führt das natürlich nicht sofort zu Problemen. Trainierst du jedoch über einen längeren Zeitraum zu intensiv und achtest nicht auf ausreichend Erholung, bekommst du die negativen Auswirkungen irgendwann zu spüren.



"Menschen, die zu häufig intensiv trainieren und keine angemessenen Erholungstage einlegen, neigen zu chronischen Entzündungen", so Dr. Gregory Grosicki, Assistant Professor für Kinesiologie an der Georgia Southern University. "Je mehr Sessions du nacheinander absolvierst, desto höher sind deine Entzündungswerte."