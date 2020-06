Wie Pronation dein Laufen beeinflusst

Eine leichte Pronation ist völlig normal und eine von der Natur vorgegebene Bewegung. Bis zu einem gewissen Grad neigen wir alle beim Laufen mit den Füßen leicht nach innen. In der Abdruckphase geht der Fuß dann nach außen in die Unterpronation, erklärt Kate VanDamme, Physiotherapeutin und klinische Spezialistin für Orthopädie am NYU Langone Health Sports Performance Center. Diese natürliche Verlagerung sorgt für eine schnelle Fortbewegung auch auf unebenem Untergrund, so Dr. Lee Welch, promovierter Physiotherapeut. Er hat sich auf Verletzungen der unteren Extremitäten bei Läufern spezialisiert und ist Miteigentümer von The Running PTs. Das Wichtigste sei, so Welch, "dass dein Körper die Kräfte absorbiert, damit du dich nicht verletzt."



Beim Laufen ist dein Körper einer hohen Menge an Stößen und Kraft ausgesetzt, die mit jedem Schritt ungefähr das Sechsfache deines Körpergewichts beträgt. Eine Unter- oder Überpronation kann deinen Körper daran hindern, diese Kraft optimal zu verteilen, was zu einer Vielzahl von Verletzungen führen kann.



Wenn dein Fuß zum Beispiel stärker nach innen knickt, drehen sich auch Oberschenkelknochen und Schienbein mehr einwärts, erklärt Welch. Die Instabilität, die in den Knochen des Großzehenknochens oder des ersten Mittelfußknochens entsteht, kann zu Plantarfasziitis, Ilio-tibialem Bandsyndrom (das sogenannte Läuferknie), Piriformis-Syndrom, Schmerzen in den Knien und zum Schienbeinsyndrom (Shin Splints) führen, fügt er hinzu.