Wie Pronation dein Laufen beeinflusst

Fangen wir damit an, was du nicht tun solltest: Ändere nicht deinen natürlichen Laufstil, nur um eine Pronation zu vermeiden. Es ist zwar gut, auf deine Form zu achten, aber irgendwann hat sich deine Art zu laufen so fest etabliert, dass es eher hinderlich für deine Läufe wäre, wenn du dich zu sehr darauf konzentrierst, sie zu ändern, sagt Chris Bennett, Senior Director of Global Running bei Nike, auch bekannt als Coach Bennett.



Achte stattdessen auf deine Schuhe. Sie können deine Laufmechanik und dein Verletzungsrisiko beeinflussen, ohne dass du dein Gangbild oder deinen Laufstil ändern musst. Wenn du zur Überpronation neigst (das häufigere Problem), solltest du einen Stabilitätsschuh in Betracht ziehen, empfiehlt Welch. Er hat eine festere Mittelsohle auf der Seite des Fußgewölbes und bietet mehr stützenden Halt, sodass dein Fuß nicht so stark rotieren kann. Bei Unterpronation können Schuhe, die mehr Dämpfung und Stoßabsorption bieten, das Risiko von belastungsbedingten Verletzungen verringern. Solange sich deine Schuhe jedoch bequem anfühlen, hast du eine bessere Chance, dein Verletzungsrisiko zu senken, geht aus einer im British Journal of Sports Medicine veröffentlichten Studie hervor.



Abgesehen von deinen Schuhen (die, nebenbei bemerkt, deine Pronationsprobleme nicht beheben werden) können die Stärkung der Muskeln in deinen Füßen (trainiere beispielsweise regelmäßig, die großen Zehen anzuheben) und die Verbesserung der Fuß- und Knöchelbeweglichkeit (fang an, deine Waden mit einer Faszienrolle zu massieren) das Problem zumindest abmildern, sagt Welch.



Im Idealfall wirst du mit der Zeit zu einer Läuferin bzw. einem Läufer mit neutraler Fußstellung. Aber wenn nicht und du auch nicht ständig verletzt bist: keine Sorge. Bleib entspannt und lauf weiter – aber bitte achtsam.