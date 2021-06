Die Vorteile von Workouts zu unterschiedlichen Tageszeiten

16 bis 20 Uhr: Muskelkraft maximieren

Wenn du beim Krafttraining am Nachmittag instinktiv mehr Gewicht auf die Langhantel legst, gibt es dafür einen Grund: Nachmittags erreicht die Fähigkeit deines Körpers, isometrische Kraftübungen durchzuführen, die auf die Griffkraft oder auf große Muskelgruppen wie den Quadrizeps abzielen, ihren Höhepunkt. Das ergab eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2020, die in der Zeitschrift Physiology veröffentlicht wurde. Deine Körpertemperatur ist am Nachmittag höher, so die Studienwissenschaftler:innen, was es den Muskeln leichter machen könnte, mehr Kraft zu erzeugen.



Ab 17 Uhr kannst du möglicherweise sogar länger trainieren, so das Ergebnis einer weiteren Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. Grund dafür ist, dass dein Körper Sauerstoff jetzt besser aufnehmen und die beanspruchten Muskeln damit versorgen kann.



Kurz gesagt: Regelmäßiges Training am späten Nachmittag oder Abend könnte zu mehr Muskelkraft und Ausdauer führen. Und wer will das nicht?