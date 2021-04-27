Die Vorteile von Workouts zu unterschiedlichen Tageszeiten

Manche lieben es, ganz früh am Morgen ins Gym zu gehen, andere wiederum trainieren am liebsten erst abends, wenn die Sonne untergeht. Ähnlich wie bei der Debatte LeBron vs. Jordan, werden die einen die anderen wohl kaum vom Gegenteil überzeugen können.

Wenn dir die Uhrzeit, zu der du trainierst, so wichtig ist, bist du möglicherweise entsprechend darauf "programmiert". Es stimmt nämlich, dass Menschen genetisch so veranlagt sein können, dass ihnen bestimmte Trainingszeiten einfach besser liegen als andere, erklärt Dr. Karyn Esser, Professorin für Physiologie und stellvertretende Direktorin des Myology Institute an der University of Florida. Wenn du aber eher der Typ bist, der immer dann trainiert, wenn er gerade Lust dazu hat, kommt hier die gute Nachricht: Es gibt keine vermeintlich bessere oder schlechtere Uhrzeit fürs Training. Letztendlich besagt die Wissenschaft, dass der beste Zeitpunkt zum Trainieren immer dann ist, wenn du ihn dir einrichten kannst und ihn aktiv nutzt.

Das ist sehr erfreulich und gut zu wissen, denn somit fällt schon mal eine Hürde weg, die dich bislang eventuell vom Trainieren abgehalten hat. Zudem zeigen immer mehr Studien, dass du je nach Trainingszeit von verschiedenen zusätzlichen Vorteilen profitierst. Nachfolgend erfährst du, wie das Training zu bestimmten Uhrzeiten deinem Körper und Geist zugutekommen kann. So kannst du deine Trainingsroutine bei Bedarf entsprechend anpassen.