So verbessert ein starker Core deine Leistungsfähigkeit

So stärkst du deinen Core

Du hast wahrscheinlich schon mitbekommen, dass massenweise Crunches nicht die beste Methode sind, um den Core zu kräftigen. Laut Falsone werden sie zum einen oft falsch ausgeführt und sind zum anderen selbst bei korrekter Ausführung nicht gut für die Wirbelsäule.



Ganzkörperübungen, insbesondere unilaterale (d. h. auf einem Bein oder mit einem Arm durchgeführte Übungen), sind da weitaus besser. "Ausfallschritte, besonders wenn du dabei eine Kurzhantel in einer Hand hältst, fordern die Core-Muskeln", sagt Falsone. "Selbst ein einarmiger Bizeps-Curl ist mit etwas Rotation verbunden, gegen die der Körper stabilisiert werden muss. Mach also am besten regelmäßig ein Workout-Programm, das unilaterale Trainingsübungen enthält.



Zusätzlich kannst du mit moderat gezieltem Core-Training gute Resultate erzielen. Dr. Chaudhari empfiehlt, für den Anfang an drei bis fünf Tagen in der Woche fünf bis zehn Minuten ausschließlich die Bauchmuskeln zu trainieren. "Bei den meisten Menschen hapert es an der Ausdauer ihrer Core-Muskeln, daher können ein paar Minuten wirklich hilfreich sein", sagt er. Wenn deine Bauchmuskeln ausdauernd genug sind (Respekt!) oder sich die Übungen zu leicht anfühlen, mach sie einfach doppelt so lang wie angegeben.



Wir beginnen mit dem Bird Dog. Geh dazu in den Vierfüßlerstand und streck dann immer abwechselnd einen Arm und das gegenüberliegende Bein parallel zum Boden in die Länge. Halte diese Position bis zu einer Minute. Eine weitere Übung ist der Dead Bug: Leg dich auf den Rücken, heb die Beine und winkel sie um 90 Grad an. Knie und Hüfte bilden eine Linie, die Unterschenkel sind parallel zum Boden. Streck nun abwechselnd einen Arm nach hinten und das gegenüberliegende Bein nach vorne bis kurz über dem Boden in die Länge. Du kannst auch Planks, seitliche Planks, Bein-Curls auf einem großen Gymnastikball und Ab-Rollouts machen.



Auch wenn du diese "Wahnsinns-Bauchmuskeln" nicht sofort siehst, solltest du doch recht schnell ihre Wirkung spüren – in Form eines besseren, intensiveren Training mit mehr Kraft und allgemein durch eine bessere und schmerzfreie Beweglichkeit.