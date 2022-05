Inspiration hört niemals auf: revolutionäre Werbekampagnen

Unsere "There is No Finish Line"-Werbung (Der Weg ist das Ziel) zeigte einen einsamen Läufer, der an einem regnerischen Tag einen meditativen Lauf absolviert. Sie war ein erstes Beispiel für unsere Vision und so beschlossen wir, sie mit Eliud Kipchoge weiterzuentwickeln. Die neue Werbung zeigt den kenianischen Läufer, der als erster in der Geschichte die Marathondistanz in unter zwei Stunden lief, auf einer unbefestigten Straße in seinem Heimatland, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.