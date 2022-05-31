Never Done Challenging Convention: Circa 72

Katz und Hollister hatten ganze Arbeit geleistet. Nun musste die Windrunner die nächste Hürde nehmen: Weil die Jacke das erste Gemeinschaftsprojekt des Unternehmens mit einem erfahrenen Activewear-Designer war, wurde jedes Detail akribisch geprüft.



Heute können wir uns kaum vorstellen, dass die Windrunner einst als beispielloses – und umstrittenes – Kleidungsstück galt. Im Laufe der Jahren haben die Bekleidung und die Sneaker von Nike immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und weitere Innovationen inspiriert.



Die Circa 72-Kollektion enthält ausschließlich Styles, die von dieser Tradition der Innovation zeugen: von der Leichtathletik inspirierte Must-haves, deren Farben und Muster unsere Anfänge in Oregon wieder aufleben lassen. Klassiker wie der Sport-BH, die Trainingsjacke und das T-Shirt mit Geoff Hollisters "Baby-Teeth"-Wordmark – bahnbrechende Ideen, mit denen das junge Unternehmen Nike sich etablierte.