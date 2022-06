Trainer Patrick Sang zum Umgang mit Eltern, die sich in den Sport ihrer Kinder einmischen

Auch wenn es sich noch nicht so anfühlt, aber du hast es schon fast geschafft.



Ich kenne das Gefühl, unter Druck gesetzt zu werden, selber aus meiner Zeit als Läufer an der Universität von Texas in Austin. Der Chef-Coach hatte die Erstsemestermannschaft hauptsächlich anhand der Statistiken der einzelnen Läufer zusammengestellt. Als er uns das erste Mal sah, stellte er uns Fragen über uns und unseren läuferischen Hintergrund. Er schritt die Reihe ab und ich konnte an seinem Gesicht sehen, wie seine Enttäuschung über unsere mangelnde Erfahrung wuchs. Er hatte so hohe Erwartungen gehabt, und jetzt erfüllten wir sie nicht. Das machte ihn unglaublich wütend. Ich konnte das in seinen Augen sehen. Und ich sage dir, das war kein schönes Gefühl!



Irgendwann bekam ich mit, dass der Coach selber unter großem Druck stand. Von ihm wurde erwartet, dass er ein Siegerteam zusammenstellte. Diesen Druck gab er an uns weiter. Als mir klar wurde, was er durchmachte, konnte ich seine Ängste von meinen trennen. Ich fühlte mit ihm und war nicht mehr wütend auf ihn. So konnte ich ihm ruhiger entgegentreten. Als es dann zu den nächsten Testläufen kam, war ich in der Lage, ihm zu zeigen, was in mir steckte. Und ich kann dir sagen, es war ein ganz besonderes Gefühl zu wissen, dass ich so viel besser performte, als er erwartet hatte. Aber das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht auch seine Lage verstanden hätte.



Das meine ich, wenn ich sage, du hast es schon fast geschafft. Du verstehst, warum deine Eltern sich so verhalten, wie du es beschreibst. Du hast erkannt, dass sie eigentlich durch dich ihre eigenen Träume verwirklichen möchten. Du weißt, dass es eigentlich nicht um DEINE Leistung geht, sondern um das Bedauern über ihr eigenes Scheitern. Dadurch, dass du das verstanden hast, bist du in der Lage, diese Herausforderung zu meistern. Ich habe noch eine Geschichte für dich, die dir auf deinem weiteren Weg helfen kann …



Als ich in den 80ern mit der Leichtathletik anfing, veränderte sich die Laufszene in meiner Heimat Kenia gerade sehr stark. Die Menschen fingen an, den Sport als Möglichkeit zu sehen, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ein Stipendium zu bekommen und vielleicht sogar in die USA zu gehen. Ich erlebte immer öfter, dass die Läufer und Läuferinnen für ihre Partner:innen und Familienmitglieder eine Art Einkommensquelle wurden. Sie mussten liefern, vielleicht nicht immer in Form von Leistung, aber auf jeden Fall in Form von Ressourcen. Wenn man Sportler und Sportlerinnen auf diese Weise unter Druck setzt, tragen sie ein fast physisches Gewicht auf ihren Schultern, und das lässt sie fast immer und im wahrsten Sinne des Wortes langsamer werden.