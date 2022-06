Tipps für Läufer:innen zum Tragen von Kompressionsshorts

Durch den gezielten Druck auf die Muskeln erhöht die Kompression die Durchblutung und führt den Muskeln mehr Nährstoffe zu, damit diese mehr "Kraftstoff" erhalten und sozusagen ihr Bestes geben.Kompression kann beim Laufen aber noch weitere Vorteile bieten.

Das Laufen in Kompressionsshorts fördert die Aerodynamik.Eine windschnittige Silhouette, die durch glatte, eng anliegende Shorts entsteht, reduziert den Luftwiderstand .Laut einer wegweisenden Studie , die in der Fachzeitschrift Medicine & Science in Sports and Exercise veröffentlicht wurde, kann "eine geringfügige Verringerung des Luftwiderstands" zu einer gesteigerten Leistung führen.Das ist insbesondere bei Hochgeschwindigkeitssportarten wie dem Laufen von Vorteil.

Die elastische Beschaffenheit von Kompressionsshorts kann außerdem die Gelenkbewegung unterstützen.Eine klinische Studie , die im Journal of Sports Science veröffentlicht wurde, gelangte zu dem Schluss, dass die Elastizität von Kompressionsbekleidung Beuge- und Drehbewegungen begünstigen und "beim Sprinten die hinteren Oberschenkel bei der Kontrolle des Beins am Ende der Schwungphase unterstützt."Die Forschenden fanden zudem heraus, dass Kompressionsshorts Aufprallbelastungen reduzieren.

Die Studie untermauert also die potenziellen Vorteile von Kompressionsshorts.Gelenke werden bei der Bewegung gestützt, was die Leistung begünstigt. Die Aufprallbelastung wird reduziert, was wiederum das Verletzungsrisiko vermindert.

Last but not least, tragen Kompressionsshorts zur Regulierung der Körpertemperatur bei.Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet zum Beispiel Feuchtigkeit und Schweiß von der Haut zur Oberfläche des Kleidungsstücks, wo sie dann verdunsten.Eine bessere Thermoregulierung kann die sportliche Leistung steigern.Erhöht sich die Körpertemperatur, muss der Körper härter arbeiten, um sich abzukühlen, was wiederum Energie erfordert, die sonst beim Sport genutzt werden könnte.