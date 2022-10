So wird ein Fußball richtig getreten

Deine Pass- und Schusstechnik wird nur besser, wenn du viel übst. Dazu brauchst du ein spezielles Pass- und Schusstraining.

Stell zwei Hütchen oder ähnliche Gegenstände an eine Wand, an die du allein passen oder schießen kannst oder such dir jemanden für dein Pass- und Schusstraining. Ideal ist es, so ein Pass- oder Schusstraining an drei bis fünf Tagen pro Woche jeweils 10 bis 20 Minuten lang zu machen.

Flachpasstraining:

Stell die beiden Hütchen etwa 2,5 bis 3,5 Meter auseinander auf. Das kommt dir jetzt vielleicht etwas weit entfernt vor. Nabers findet aber, dass es für die Motivation am Anfang gut ist, die Hütchen nicht zu weit auseinander aufzustellen.

Stell dich ca. 4,5 bis 7,5 Meter vor die Wand.

Spiel den Ball als Flachpass so, dass er aus der Mitte zwischen den Hütchen zu dir zurückprallt. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, spielt den Ball einfach hin und her.

Trainier beim Passen des Balls unbedingt auch deinen schwachen Fuß.

Je sicherer und genauer deine Pässe werden, desto näher solltest du die Hütchen zusammen stellen, bis sie nur noch 30 bis 60 cm auseinander sind.

Langer Ball:

Stell die beiden Hütchen etwa 2,5 bis 3,5 Meter auseinander an der Wand auf.

Stell dich 13 bis 18 Meter vor der Mauer auf. Wenn du zu einer Mitspielerin oder einem Mitspieler passt, sollten sie etwa 18 bis 27 Meter entfernt von dir stehen.

Spiel den langen Ball so, dass er zwischen den beiden Hütchen von der Wand zu dir zurückprallt. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, spielt den Ball hin und her.

Trainier beim Schlagen und Passen des Balls unbedingt auch deinen schwachen Fuß.

Je sicherer und genauer deine Pässe werden, desto näher solltest du die Hütchen zusammen stellen, bis sie nur noch 30 bis 60 cm auseinander sind.

Torschusstraining:

Für dieses Training brauchst du ein Tor.

Die Entfernung zum Tor sollte etwa 7 bis 9 Meter betragen.

Beweg dich zum Ball und versuch, mit deinem Schuß in eine der oberen oder unteren Ecken zu treffen.

Du solltest beim Passen und Schießen immer auch deinen schwachen Fuß trainieren.

Je präziser und härter deine Schüsse werden, desto größer sollte die Distanz deiner Schüsse sein.

Wenn du diese Pass- und Schusstechniken gut beherrscht, kannst du fortgeschrittene erlernen oder dich mit Dribblings und Hindernissen beschäftigen.