Die perfekte Laufstrecke wählen

Schlechte Luft macht das Laufen schwerer und wirkt sich negativ auf deine Gesamtperformance aus. Das gilt vor allem für Frauen. Marathonläuferinnen, die viele Jahre lang vor allem an City-Marathons teilgenommen haben, bei denen die Luftqualität besonders schlecht ist, liefen im Vergleich zu Männern langsamer. Das Ergab eine Studie der Virginia Polytechnic Institute and State University. Das liegt möglicherweise daran, dass Frauen eine kleinere Luftröhre haben. Hier können sich Partikel leichter anlagern und zu Irritationen führen. Ältere Studien zeigen außerdem, dass Läufer mehr Luft aufnehmen als Nichtläufer. Während eines Marathons atmet ein Läufer so viel Luft ein und wieder aus wie eine sitzende Person in zwei ganzen Tagen. Deshalb ist schlechte Luft auch gerade auf langen Strecken so gefährlich.



Um schlechter Luft aus dem Weg zu gehen, wähle eine Strecke, die nicht an verkehrsreichen Straßen entlangführt. Lauf außerdem nach Möglichkeit frühmorgens noch vor dem Berufsverkehr, wenn nicht so viele Autos auf der Straße unterwegs sind. Bevor du losläufst, kannst du auch im Internet den Luftqualitätsbericht aufrufen. Bei guter Luftqualität ist das Laufen unter freiem Himmel gefahrlos möglich. Vermeide aber Läufe bei schlechter Luft, denn das kann deine Gesundheit beeinträchtigen, vor allem, wenn du empfindlich auf Luftverschmutzung reagierst.