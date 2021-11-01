So verhinderst du laut Schlafexperten Unterbrechungen des Schlafs

Wenn du zu lange schlaflos im Bett liegst, ist das kontraproduktiv. Das liegt daran, dass du willst, dass dein Körper das Bett mit Schlaf assoziiert, erklärt Dr. Peters. "Wenn wir zu lange wach liegen, assoziieren wir das Bett möglicherweise mit Wachsein oder, schlimmer noch, mit Anspannung und Schlaflosigkeit."



Tipp: Verbring eine Stunde entspannt im Wohnzimmer (lies etwas, schreib Tagebuch, atme langsam/tief, mach Yin- oder entspannendes Yoga, Übungen zur Achtsamkeit oder progressiven Muskelentspannung oder hör Entspannungsmusik), um zur Ruhe zu kommen, bevor du dich in dein Bett einkuschelst. So kann sich deine Müdigkeit auf natürliche Weise einstellen, sagt Baker.







Selbst wenn du diese Ratschläge befolgst, könnte es sein, dass du immer noch um 3 Uhr morgens wach wirst. In diesem Fall funktioniert der uralte Trick mit dem Schäfchenzählen tatsächlich, so Baker. Du kannst es auch mit dieser Übung versuchen: Denk im Bett liegend an deinen Lieblingsort und mach dabei gezielte tiefe Atemzüge.



Funktioniert bei dir nicht? Dann steh auf, wenn du schon länger als 20 Minuten wach liegst (damit du dein Bett nicht mit Wachsein assoziierst), und versuch zu lesen, zu meditieren oder hör Entspannungsmusik. Geh erst wieder zurück ins Bett, wenn dir schon die Augen zufallen. Und gib dem Ganzen Zeit und vertraue auf den Prozess – der Erfolg wird sich einstellen.