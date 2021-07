So verhinderst du laut Schlafexperten Unterbrechungen des Schlafs

Du bist um 23 Uhr ins Bett gegangen und um 7 Uhr aufgestanden. Das sind acht Stunden. Optimal! Aber bevor du jetzt meinst, dass du deine Schlafroutine im Griff hast, müssen wir dich fragen: Wie oft bist du in der Nacht aufgewacht?



Du weißt wahrscheinlich, dass du jede Nacht mehrere Schlafzyklen durchläufst, die mit leichtem Schlaf beginnen und allmählich tiefer werden, um schließlich in den so genannten REM-Schlaf (Rapid Eye Movement) überzugehen, von dem man annimmt, dass er sich auf Gedächtnis und Stimmung auswirkt. "Die meisten Menschen wachen am Ende eines jeden Schlafzyklus kurz auf", erklärt Dr. Brandon Peters, Schlafmediziner am Virginia Mason Medical Center und Lehrbeauftragter an der Stanford University. Da jeder Schlafzyklus 90 bis 120 Minuten dauert, würdest du dich im Laufe von acht Stunden wahrscheinlich drei- oder viermal etwa eine Minute lang bewegen. Vielleicht drehst du dich nur um oder ziehst deine Decke zurecht. Es ist ganz normal, dass du dich noch nicht einmal daran erinnerst, wach gewesen zu sein. Es ist auch völlig normal, dass du aufwachst, wenn du nachts zur Toilette musst oder wenn jemand (ein Baby, dein schnarchender Hund oder deine Partnerin/dein Partner) Geräusche macht.