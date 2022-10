So trägst du einen Baseballhandschuh ein

Natürlich gibt es jede Menge Tricks und Quick Fixes, um einen Baseball- oder Softballhandschuh in Form zu bringen. Manche versuchen es mit heißem Wasser, backen ihn im Ofen oder fahren mit ihrem Auto darüber.



"Wenn du eine schöne neue Lederjacke hättest, würdest du sie doch auch nicht in den Ofen legen, oder? Und du würdest niemals auf die Idee kommen, einen Ledermantel oder eine Aktentasche in Wasser zu tauchen", so Rembielak. "Also solltest du das auch mit deinem Handschuh nicht tun."



Wenn du willst, dass sich dein Handschuh perfekt an deine Hand anpasst, musst du ihn laut Capen und Rembielak immer wieder tragen.

"Ich spiele neue Handschuhe ein, indem ich damit Bälle fange und das Leder mit meinen Händen bearbeite", so Capen. So wird dein Handschuh optimal an deine Hand und deinen Spielstil angepasst.

"Ich mag es, wenn der Daumen ein wenig nach außen zeigt und die Finger minimal nach [innen] gebogen sind. Wenn ich den Handschuh also einspiele, achte ich speziell auf diese Dinge. Ich biege das Leder im Daumen- und Fingerbereich einfach immer wieder in die gewünschte Position", sagt er.

Dadurch wird der Handschuh zu einer Art Trichter für Ground Balls und die Wurfhand kann leichter in die Tasche greifen, um den Ball schnell weiterzuwerfen.

Das Einspielen eines Handschuhs durch das Fangen von Bällen und das Formen mit der Hand kann einige Zeit dauern. Zu Beginn wird sich der Handschuh natürlich steif anfühlen. Laut Rembielak kann es zwischen drei Wochen und ein paar Monaten dauern, bis ein Handschuh spielbereit ist.



Wenn du ihn bei bestimmten Trainingseinheiten trägst, solltest du deiner Trainerin bzw. deinem Trainer mitteilen, dass du einen neuen Handschuh einspielst, empfiehlt Rembielak. Wenn der Ball dann herausspringt, "wissen sie, dass es am Handschuh liegen kann. Wenn deine Technik gut ist und der Ball trotzdem herausspringt, ist das OK", sagt sie.

Bearbeite zwischen den Wiederholungen das Leder deines Handschuhs. Und mach zu Hause damit weiter. Rembielak schlägt vor, zunächst den Fingerbereich zu bearbeiten, um ihn weich zu bekommen, und dann den Handschuh umzudrehen und mit der Basis weiterzumachen. Bieg ihn in die entgegengesetzte Richtung und knete ihn in einer lenkradähnlichen Bewegung mit beiden Händen, um das Leder geschmeidig zu bekommen.

Capen schlägt vor, den "alten, eingespielten" Handschuh für Spiele zu verwenden und den neuen für Teile des Trainings, Fangübungen oder fürs Üben mit einem Rebound-Netz. Bearbeite den neuen Handschuh auch, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt. Mach das so lange, bis er die richtige Form hat.