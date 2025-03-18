So stylst du deinen Hoodie
Styling-Tipps
Bei diesen kuscheligen Hoodies von Nike treffen Komfort und Style aufeinander.
Unabhängig von deinen persönlichen Stylevorlieben wirst du wahrscheinlich einen Hoodie im Schrank haben. Dieses sportliche und gemütliche Basic ist nicht nur zum Faulenzen auf der Couch oder nach dem Training geeignet. Es ist generell ein modisches Statement. Mit einem farbenfrohen oder eleganten Nike Hoodie kannst du deinen Tag in Tragekomfort und Style meistern.
Was passt zu einem Hoodie? Das hängt ganz davon ab, wo du ihn tragen möchtest. Für das Fitnessstudio ist ein einfacher grauer Hoodie über einem figurbetonten Oberteil und mit Leggings oder der passenden Jogger genau richtig. Wenn du es lieber etwas verspielter magst, trage deinen Hoodie unter einer farbenfrohen Fleecejacke oder zu einem Tennisrock — diese zeitlosen Kombinationen bringen mit den richtigen Teilen frischen Wind in dein Outfit. Für ein gutes Hoodie-Outfit sind die Proportionen entscheidend. Kombiniere eine Oversize-Silhouette mit einer eng anliegenden Hose oder einen verkürzten Style mit einer weiten Jogger. Du kannst dein Ensemble für einen eleganteren Look farblich abstimmen oder einem neutralen Outfit mit einem auffälligen Sweatshirt das gewisse Etwas verleihen.
Im Anschluss findest du fünf einfache Outfitideen, um einen Hoodie ganz nach deinem Geschmack zu stylen.
1. Hoodie mit Jacke und Cargohose
Hast du Tickets für eine bevorstehende Sportveranstaltung? Oder triffst du dich mit Freund:innen zu einem zwanglosen Abendessen? Ein Hoodie hält dich in einer luftigen Arena oder einem kühlen Restaurant warm, ohne dass du auf deinen lässig-coolen Look verzichten musst. Beginne mit einem schlichten Hoodie wie dem Nike Sportswear Club Fleece. Outdoor- und doch trendige Basics wie eine Fleece-Reißverschlussjacke über dem Oberteil und eine Cargohose sorgen für lässige Vibes und Nike Blazer Sneaker runden den Look perfekt ab.
2. Hoodie mit Leggings und Mini-Tanktop
Wenn du an einem kühlen Morgen am Wochenende Besorgungen machst oder zum Pilates gehst, brauchst du ein Outfit, das einfach und bequem ist. Ein Reißverschluss-Hoodie über deinen figurbetonten Workout-Basics ergibt ein Outfit, in das du in zwei Minuten schnell hineinschlüpfen kannst, wenn du aus der Tür rennst. Kombiniere Teile in passenden neutralen Farbtönen zu einem Look auf neuem Niveau. Der zeitlose Air Force 1 unterstreicht die eleganten Vibes.
3. Hoodie mit Bike Shorts und Weste
Beim Stylen deines Hoodies mit Bike Shorts geht es vor allem um die richtigen Proportionen. Ein Oversize-Hoodie ist ein guter Kontrast zu einem figurbetonten Look unterhalb der Taille. Für das Fitnessstudio oder das Café kannst du das Outfit mit einer kuscheligen Weste, einer Beanie und sportlichen Sneakern vervollständigen. Ein gutes Hoodie-Outfit besticht durch das weiche, lässige Tragegefühl eines Sweatshirts. Die weite Passform und die einzigartigen Details des Phoenix Fleece machen ihn zu einem Hingucker.
4. Hoodie mit Jogger
An manchen Tagen ist es das Schönste, einfach auf der Couch zu entspannen. Mach es dir in einem Jogginganzug mit einem passenden Hoodie und einer Trainingshose gemütlich. Entscheide dich für ein zum Oberteil passendes Unterteil, wie bei diesem mit Fleece gefütterten ACG-Pullover und der Jogger. So erhältst du sofort ein stimmiges Outfit, auch wenn du es ganz ruhig angehen möchtest. Wenn du das Haus verlässt, zieh einfach eine Baseballcap und deine coolsten Sneaker an. Niemand wird vermuten, dass du gerade von der Couch aufgestanden bist.
Greif zu Dynamic Air
Wenn du deinen Lieblings-Hoodie bereits ausgewählt hast, kannst du deinen Look auffrischen, indem du deine üblichen Schuhe gegen auffällige Sneaker austauschst. In Sachen Style wurde der Nike Air Max Dn8 für Tage entwickelt, an denen du deine Komfortzone verlässt. Die Silhouette, die alle Blicke auf sich zieht, ist in einer Reihe von leuchtenden Farbgebungen erhältlich.
Was die Funktionalität betrifft, so ermöglichen die zwei Air-Elemente und die acht dynamischen Tubes des Dn8 ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse zu den Zehen. Das bedeutet maximalen Tragekomfort, egal ob du dich im Fitnessstudio verausgabst oder eine Nacht durchtanzt. Dieser Schuh ist genauso vielseitig wie dein Lieblings-Hoodie.
Text: Aemilia Madden