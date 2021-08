So kommst du laut Schlafexperten pünktlich ins Bett

Darum zieht der Schlaf den Kürzeren

Für die meisten von uns ist jeder Tag straff durchgeplant, erklärt Dr. Jennifer Martin, klinische Psychologin und Expertin für Schlafverhalten. Sie ist Professorin an der UCLA und Nike Performance Council Member. Viele Menschen verzichten deshalb auf Schlaf, um etwas mehr Zeit für sich zu haben. Das gilt vor allem, wenn sie nicht alleine leben, so Martin. Durch die Pandemie verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit, Schule und Zuhause mehr und mehr und viele haben das Gefühl, dass sie nur noch abends wirklich Freizeit haben. Und dann heißt es oft: "Nur noch eine Folge, nur noch eine Stunde …". Und plötzlich ist es 2 Uhr und du musst um 7 wieder aufstehen.

"Wer müde ist, trifft nicht immer die besten Entscheidungen", so Martin. Und so ist man schnell in einem Teufelskreis gefangen: Wer spät schlafen geht, ist am nächsten Tag noch müder. Dadurch steigt das Risiko, dass dieses Verhalten zur Gewohnheit wird.

Wir müssen dich ja eigentlich nicht daran erinnern, dass du in der Nacht zwischen sieben und neun Stunden schlafen solltest. Wenn du das auf Dauer nicht schaffst, beeinträchtigt das dein Denken und Fühlen am Tag.

"Du fühlst dich wie erschlagen, kannst dich nicht richtig konzentrieren und vergisst Dinge", erklärt Schlafmedizinerin Keisha Sullivan. Du leidest unter Stimmungsschwankungen und bist gereizt. Dein Körper steht bei Schlafmangel konstant unter Stress und setzt so mehr vom Stresshormon Cortisol frei. Das wiederum schwächt dein Immunsystem und du wirst schneller krank, so Sullivan. Und das sind nur die kurzfristigen Folgen.