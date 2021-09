Mit diesem mentalen Trick kannst du deine Reaktionen steuern

Vielleicht hast du schon einmal mitbekommen, wie unhöfliche Restaurantbesucher:innen auf die Kellner:innen losgegangen sind und hast dir dabei gedacht: "Wow, wie können die Kellner:innen nur so gelassen bleiben". Manche Leute schaffen es einfach, so ruhig wie Yoda zu reagieren. Natürlich kann es einfach sein, dass die Person arrogante Gäste gewohnt ist oder dazu angewiesen wurde, sich ruhig zu verhalten. Vielleicht hat sie aber auch die Methode perfektioniert, die Psychologen als Pausieren bezeichnen.

Mit dem Pausieren schaffst du einen Moment zwischen einem auslösenden Ereignis und deiner verbalen oder physischen Reaktion, so Djuan Short, Yogalehrer aus Philadelphia. In diesem Moment, der nur wenige Sekunden aber auch viel länger andauern kann, kannst du planerisch mit der Situation umgehen und vielleicht eine impulsive Reaktion in achtsames Handeln verwandeln, erklärt Short.

Wie funktioniert das Ganze? Durch das Pausieren erlangst du mehr Selbstwahrnehmung und wirst ruhiger. Das ermöglicht dir dann, deine Gedanken zu sortieren und schlechte Gedanken zu ersetzen. Nicht jeder beherrscht diese Methode und daran sind nicht wir selbst schuld.

"In unserer heutigen Welt haben wir kaum Gelegenheit, diese Fähigkeit zu entwickeln", so Dr. Raquel Martin, klinische Psychologin aus Nashville. "Wir fühlen uns verpflichtet, sofort zu antworten". Das liegt daran, dass in unserer Gesellschaft unmittelbare Vorgänge gegenüber langsamen, stetigen bevorzugt werden. Wir geraten häufig in Lagen, in denen wir vorschnell reagieren, weil wir keine Gelegenheiten erhalten, die Geschehnisse zu verarbeiten, so Martin.

Wenn du in einer Situation negativ reagierst, liegt das häufig daran, dass du dich gestresst, unsicher oder bedroht fühlst (oder auch zorning oder persönlich angegriffen), so Short. Jedes dieser Gefühle kann dein sympathisches Nervensystem aktivieren, das für die Zustände "Fight", "Flight" oder "Freeze" verantwortlich ist. Vielleicht merkst du in solchen Situationen sogar, wie deine Atmung schneller wird, deine Muskelspannung steigt und du zu schwitzen beginnst. Diese Reaktion ist ein Überlebensmechanismus, der dich auf lebensbedrohliche Situationen vorbereiten soll, so Short. Staus und zu lange To-do-Listen sind aber gar nicht lebensbedrohlich, egal wie sehr wir in solchen Situationen schreien oder weglaufen wollen.