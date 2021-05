6 Methoden für langsames und genussvolles Essen

Wenn du deinen Teller schneller leer isst, als sein Abwasch dauert, können dein Körper und dein Gehirn diesen Vorgang nicht registrieren und entsprechend darauf reagieren. Wenn du dir jedoch Zeit beim Essen nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du zu viel isst – jetzt und auch in Zukunft, so Melanson.



Und das ist noch nicht alles, denn langsames Essen kommt auch der Verdauung zugute, erklärt Scott-Dixon. Wenn du zu schnell isst, werden Magen und Darm stark belastet und können das Essen nicht richtig verarbeiten. Außerdem könnte auch dein sympathisches Nervensystem (also dein Kampf- und Fluchtreflex) angeregt werden, das Blut vom Verdauungssystem wegzuleiten, was wiederum die Kontraktionen, mit denen die Nahrung durch den Darm weiterbewegt wird, aus dem Rhythmus geraten können. All das kann zu Sodbrennen, Verdauungsstörungen und Verstopfung führen.



Neben der positiven Auswirkung auf die Körperfunktionen sind sich Fachleute auch einig, dass langsames Essen mehr Lebensfreude mit sich bringen kann. Studien zeigen, dass Menschen die gleiche Mahlzeit mehr genießen, wenn sie sie langsamer essen. Das könnte also bedeuten, dass sie für das gleiche Maß an Genuss weniger Kalorien benötigen, so Melanson – ein großer Vorteil, wenn du versuchst, auf dein Gewicht zu achten, und das Leben trotzdem weiterhin genießen möchtest (das solltest du auf jeden Fall). Es kann zudem verhindern, beispielsweise vor dem Training zu viel zu essen.