So erhöhst du deine Laufleistung, ohne dich zu verletzen

Eine Methode zur individuellen Leistungssteigerung

Um festzustellen, wann und wie du dein Training steigern solltest, empfiehlt Dr. Gabbett eine individuellere Orientierungshilfe, die er für seine Athleten anwendet: das Verhältnis von akutem zu chronischem Trainingspensum. Klingt kompliziert, ist aber in der Praxis eigentlich ganz einfach. "Hier wird verglichen, wie viel du in der aktuellen Woche gelaufen bist (akutes Pensum) und wie viel in den vergangenen vier Wochen (chronische Belastung)", erklärt er. Wenn du noch keine vier Wochen läufst, schaff dir in deinem ersten Laufmonat zunächst eine Grundlage für alle nachfolgenden Vergleiche, indem du eine für dich relativ locker machbare Kilometerzahl läufst.



"Es ist ein Feedback-Zyklus", so Dr. Gabbett. Überprüfe jedes Mal, wenn du dein wöchentliches Pensum erhöhst, indem du entweder länger oder schneller läufst, wie es dir unmittelbar danach geht ("Ich bin den Berg förmlich raufgeflogen") und wie du dich innerhalb von 48 Stunden fühlst ("Ich habe starken Muskelkater in den Beinen"). Diese beiden Feedbacks liefern dir genügend Informationen, um zu entscheiden, ob du dein Trainingspensum erhöhen kannst oder zusätzliche Zeit zur Regeneration brauchst, erklärt er.



Wenn du zum Beispiel in den letzten Wochen 16 Kilometer pro Woche gelaufen bist und in der aktuellen Woche 24 Kilometer zurückgelegt hast, hast du dein Pensum um das 1,5-Fache erhöht. Wenn es sich anstrengend oder nicht gut angefühlt hat, solltest du vielleicht eine weitere Woche erst mal weiterhin 24 Kilometer laufen oder dein Laufpensum sogar wieder auf 16 Kilometer verringern. Hat es sich aber gut angefühlt, könntest du versuchen, deine Kilometerzahl nächste Woche wieder um denselben Wert zu erhöhen. Aber selbst wenn du dich beim Laufen großartig gefühlt hast, ist es besser, bei einer Steigerung von 1,5 zu bleiben: Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Verhältnis von akutem zu chronischem Trainingspensum zwischen 0,8 bis 1,3 mit einem geringen Verletzungsrisiko verbunden war. Lag das Verhältnis jedoch über 1,5, nahm das Verletzungsrisiko deutlich zu.



Krafttraining ist ein weiterer entscheidender Aspekt, der dir hilft, dein Laufpensum in gesundem und erfolgreichem Maß zu steigern. Wenn du dich auf Widerstandsübungen speziell für die Po- und Bauchmuskeln konzentrierst, könnte dies laut Forschungsergebnissen dazu beitragen, einige häufige Überlastungsverletzungen zu vermeiden. Es kräftigt nämlich deine Knochen, Sehnen und Muskeln, sodass sie der Belastung beim Laufen besser standhalten können, so Dr. Mayer. Versuch, jeden zweiten Tag zu laufen und an den Tagen dazwischen Krafttraining zu machen. Vergiss dabei deine Regeneration nicht!



Sein Laufpensum langsam und stetig zu steigern, klingt vielleicht nicht megaspannend, aber dafür bleibst du dein Leben lang ein gesunder Läufer. Und genau das wollen wir doch alle, oder?