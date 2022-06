Mit diesem Gefühl bist du nicht alleine. Sehr viele Läuferinnen und Läufer sind speziell kurz vor dem Wettkampfstart extrem aufgeregt.



Diese Aufregung kann bei einem Rennen quasi spürbar in der Luft liegen. Das liegt daran, dass viele ehrgeizige Teilnehmer:innen am Start sehr gerne über den Wettkampf, die Konkurrenz, persönliche Rekorde und die Bedeutung des Rennens reden. Wenn sich viele Athlet:innen daran beteiligen, kann es dir vorkommen, als ob du nur von Aufregung und Hype umgeben bist.



Manchmal schaffen Athlet:innen diese Atmosphäre ganz ohne Absicht, manchmal steckt Kalkül dahinter. Einige Läufer:innen nutzen die Aufregung bewusst, um andere Teilnehmer:innen aus der Ruhe zu bringen oder zu entmutigen. Das kommt vor, und dessen solltest du dir bewusst sein.



Als ich 1987 an den Weltmeisterschaften teilnahm, durfte ich gegen einige der besten Athleten antreten, von denen einer eine ganz besondere Art hatte, seine Gegner vor einem Rennen zu irritieren. Er ging an die Startlinie und trat so stark gegen die Blöcke, dass es bis zur gegenüberliegenden Seite des Stadions zu hören war. Ich denke, das war eine bewusste Strategie – und sehr effektiv.



Was ich damit sagen will: Ein Teil der Aufregung, die du vor einem Rennen empfindest, könnte durch dein Umfeld verursacht werden. Als Erstes solltest du also hier ansetzen und es ändern. Achte darauf, wer im Teilnehmerfeld nonstop über den Wettkampf redet, und nimm einfach ein wenig Abstand von dieser Person. Versuch, Musik zu hören. Ich habe festgestellt, dass mich das vor einem Rennen beruhigt. Auch Lesen am Abend vor einem Wettkampf kann helfen, dass sich deine Gedanken nicht ständig darum drehen. Betrachte es als Übung, um deine Aufmerksamkeit an der Startlinie zu fokussieren.