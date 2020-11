Sind Eier gesund?

Ein strittiges Thema

Reden wir nochmal über das Cholesterin: Ein großes Ei enthält etwa 180 Milligramm der wachsartigen Substanz, die, wenn sie sich im Körper ansammelt, die Arterien verstopfen und zu Herzproblemen führen kann. Zu diesem Schluss kam das National Heart, Lung, and Blood Institute. Doch Wissenschaftler fanden heraus, dass der Großteil des Cholesterins in unserem Blut aus unserem eigenen Körper stammt — und wenn wir Cholesterin essen, könnten unsere Körper weniger davon produzieren, um es wieder auszugleichen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 mit mehr als 40.000 Teilnehmern fand heraus, dass diejenigen, die am Tag im Schnitt etwa ein Ei aßen, ein geringeres Risiko hatten, an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt zu sterben. Das lag vermutlich an den Inhaltsstoffen im Ei, die gut für das Herz sind, wie etwa Antioxidantien. (Aber keine voreiligen Schlüsse; das bedeutet nicht, dass Eier Medizin sind.)



Trotzdem bieten Eier keine unbegrenzten Vorteile für das Herz. 2019 kam eine große Studie der Northwestern University zu dem Schluss, dass das Risiko für Herzkrankheiten ansteigt, je mehr Cholesterin oder Eier eine Person isst. Der Verzehr von 300 Milligramm Cholesterin (das Äquivalent zu weniger als zwei Eiern) wurde mit einem um 17 Prozent höheren Risiko für Herzkreislaufkrankheiten in Zusammenhang gebracht. Manche Menschen verstoffwechseln Cholesterin schnell, sodass es ihre Blutwerte nicht beeinflusst. Das ist jedoch nicht bei allen der Fall, so die Wissenschaftler.



Und wenn du das Gerücht gehört hast, dass Eier Krebs verursachen, ignorier es fürs Erste. Der tatsächliche Nachteil an Eiern sind ihre möglichen Auswirkungen auf die Herzgesundheit, sagt Dr. Meir Stampfer, Professor für Epidemiologie und Ernährung an der Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Manche Leute behaupten, dass Eier das Krebsrisiko erhöhen, aber dafür gibt es keine hinreichenden Beweise."