So motivierst du dich selbst, damit du deine Ziele erreichst

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie du fast unmerklich, aber strategisch von einem Kauf überzeugt wirst. Diese Marketingmethode, von Experten häufig auch als "Nudging" bezeichnet, lässt dich unbewusst eine bestimmte – gute oder schlechte – Entscheidung treffen. Dem kannst du allerdings mittels Self-Nudging entgegenwirken, um gesündere, proaktivere Entscheidungen zu treffen.



"Das sogenannte Self-Nudging ist eine Methode, mit der du dir bewusst machen kannst, wie oft überraschend kleine Dinge dein Verhalten beeinflussen, und die dir hilft, die Kontrolle über dein Handeln wieder selbst zu übernehmen", erklärt Samuli Reijula, Dozent für Theoretische Philosophie an der Universität Helsinki in Finnland. Er hat kürzlich eine Studie zu diesem Konzept mitverfasst, die in der Zeitschrift "Behavioural Public Policy" veröffentlicht wurde. Beim Self-Nudging geht es nicht um strikte Selbstkontrolle oder Einschränkungen, so Reijula. Es geht vielmehr darum, seine Umgebung so zu verändern, dass positive, gewünschte Entscheidungen leichter fallen, und negative Entscheidungen schwerer.



"Versuchungen durch reine Willenskraft zu widerstehen, kann anstrengend sein", erklärt er. Wenn wir zwischen widersprüchlichen Impulsen hin- und hergerissen sind – greifen wir zum Beispiel bei Süßigkeiten zu, weil sie lecker klingen, oder ignorieren wir sie lieber, um zusätzlichen Zucker zu vermeiden? –, handeln wir nicht immer in unserem eigenen Interesse. (Außerdem kostet uns das Abwägen der Vor- und Nachteile jede Menge Energie.) "Du bist allerdings in der Lage, vorauszudenken und zu planen. So kannst du unnötige innere Kämpfe vermeiden und dich selbst auf Erfolgskurs bringen", so Reijula.