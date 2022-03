Die besten Sneaker ohne Schnürung für Herren und Damen

Der Nike Air Zoom Tempo Next% FlyEase lässt sich dank des Step-in-Einstiegs und des einhändig verstellbaren Schnürsystems schnell und einfach anziehen. Der Schuh ist zwar nicht komplett schnürsenkellos, doch das Schnellschnürsystem lässt sich, wie der Name schon sagt, im Nu festziehen und wieder lösen. Sobald du ihn angezogen hast, bist du direkt startklar und genießt erstklassigen Tragekomfort. Die Gummisohle bietet Traktion an den Stellen, an denen dein Fuß sie am meisten braucht. Das Obermaterial aus durchsichtigem, besonders strapazierfähigem Flyknit sorgt für optimalen Tragekomfort und Atmungsaktivität.