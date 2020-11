So wirst du leistungsfähiger mit Kartoffeln

Stark durchstarten

Du trinkst vor dem Training ein Pre-Workout-Shake, oder du isst einen Energieriegel oder ein Erdnussbutterbrot? Wie wäre es – allen Ernstes – zur Abwechslung mal mit einer Kartoffel? "Kartoffeln füllen den Glykogenspeicher deiner Muskeln auf. Das ist pure Energie, sowohl für das Ausdauer- als auch für das Krafttraining", erklärt Salvador.



Die Zubereitung ist ganz einfach: Back sie im Ofen oder koch dir ein Püree. Dann einfach noch ein bisschen Olivenöl oder Salz darüber – fertig. "Wenn du das vor dem Training isst, fühlst du dich einfach energiegeladener", so Molly Kimball, zertifizierte Ernährungsberaterin beim Ochsner Fitness Center in New Orleans. Nimm sie etwa eine Stunde vor dem Workout zu dir, damit sie dir nicht zu schwer im Magen liegen. "Wenn du sie allerdings mehrere Stunden vor dem Training isst, kann dein Blutzuckerspiegel beim Workout auf einmal in den Keller gehen und das Training fühlt sich unnötig hart an."