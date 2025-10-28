Nike x Jacquemus präsentiert eine Sohle mit Waffelprofil im Moon Shoe-Redesign

Bei einem Besuch in den Archiven des Nike-Hauptsitzes in Oregon vor drei Jahren stieß der französische Modedesigner Simon Porte Jacquemus zum ersten Mal auf den handgefertigten Moon Shoe. Obwohl dieser Wettkampfsneaker aus den 1970er-Jahren stammt, fand Jacquemus sein minimalistisches Design zeitlos und modern.

Er hatte bereits mit Nike an den Schuhen und der Bekleidung von Air Max 1, J Force 1 und Air Humara zusammengearbeitet. Jetzt wollte er an der ersten Neuinterpretation dieses bahnbrechenden Sneakers mitarbeiten.

Er hatte große Erwartungen zu erfüllen. In den 1970er-Jahren hatte Nike-Mitbegründer Bill Bowerman nach einer Möglichkeit gesucht, Sportler:innen einen besseren Halt in ihren Schuhen zu bieten, ohne sie zu beschweren. Er experimentierte, goss flüssigen Gummi in sein Waffeleisen – und eine neue Art von Sneaker-Sohle war geboren.