Nike x Jacquemus präsentiert eine Sohle mit Waffelprofil im Moon Shoe-Redesign

Nike x Jacquemus präsentiert eine Sohle mit Waffelmuster in einem Neudesign des Moon Shoe
Produktneuheiten
Der französische Star-Designer Jacquemus erfindet zum ersten Mal einen bahnbrechenden Nike Sneaker neu.
- In ihrer vierten Zusammenarbeit haben Nike und der französische Modedesigner Simon Porte Jacquemus erstmalig den legendären Moon Shoe von Nike neu gestaltet.
- Der ursprüngliche Schuh war bahnbrechend, mit ihm kam die Sohle mit Waffelmuster.
- Der Nike x Jacquemus Moon Shoe ehrt diese Geschichte und bietet gleichzeitig ein schlankes, bodennahes Design. Die Schuhe sind in drei Ausführungen erhältlich und verfügen über Raffungen auf dem Obermaterial, das Jacquemus-Logo und einen Swoosh aus Leder.
- Der Nike x Jacquemus Moon Shoe ist seit dem 29. September 2025 auf Jacquemus.com und seit dem 6. Oktober 2025 bei SNKRS und in ausgewählten Nike Stores erhältlich.
Bei einem Besuch in den Archiven des Nike-Hauptsitzes in Oregon vor drei Jahren stieß der französische Modedesigner Simon Porte Jacquemus zum ersten Mal auf den handgefertigten Moon Shoe. Obwohl dieser Wettkampfsneaker aus den 1970er-Jahren stammt, fand Jacquemus sein minimalistisches Design zeitlos und modern.
Er hatte bereits mit Nike an den Schuhen und der Bekleidung von Air Max 1, J Force 1 und Air Humara zusammengearbeitet. Jetzt wollte er an der ersten Neuinterpretation dieses bahnbrechenden Sneakers mitarbeiten.
Er hatte große Erwartungen zu erfüllen. In den 1970er-Jahren hatte Nike-Mitbegründer Bill Bowerman nach einer Möglichkeit gesucht, Sportler:innen einen besseren Halt in ihren Schuhen zu bieten, ohne sie zu beschweren. Er experimentierte, goss flüssigen Gummi in sein Waffeleisen – und eine neue Art von Sneaker-Sohle war geboren.
Diese Sohle wurde zum Prototyp für Laufschuhe, die bei den U.S. Olympic Trials 1972 getragen wurden. Sie erhielten den Namen "Moon Shoes", weil sie kraterartige Abdrücke auf dem Boden hinterließen. Bald erschien die neue Sohle im Nike Waffle Trainer von 1975, dem ersten Blockbuster-Erfolg des Unternehmens.
Bei der Neugestaltung des Moon Shoe wollte Jacquemus sein Design erneuern und gleichzeitig an seine Geschichte erinnern. Natürlich behält seine neue Version, der Nike x Jacquemus Moon Shoe, die Sohle mit Waffelmuster. Die Nike-Grind-Außensohle besteht aus recycelten Materialien und alten, ausgedienten Schuhen.
Mit dem Design hat Jacquemus große Spuren hinterlassen. Die neuen Schuhe sind schlank, torpedoförmig und liegen tief am Boden. Das Obermaterial aus Nylon ist mit Raffungen versehen und hat einen Swoosh sowie eine Fersenkappe aus Leder. Die Lasche, die Ferse und die Einlegesohle tragen das Jacquemus-Logo. Es sind drei Farbvarianten erhältlich: Alabaster (Weiß und Schwarz), Off Noir (Schwarz und Weiß) und University Red (Rot und Weiß).
Der neue Schuh hatte sein Debut auf Jacquemus Laufsteg, im Frühjahr 2025 in Paris. Er ist seit dem 29. September 2025 auf Jacquemus.com und seit dem 6. Oktober 2025 bei SNKRS und in ausgewählten Nike Stores erhältlich.