Der Nike Shox Z überrascht und begeistert mit Style, Tragekomfort und Vielseitigkeit

Der Nike Shox Z begeistert mit Style, Komfort und Vielseitigkeit
Produktneuheiten
Der erstaunlich vielseitige Shox Z steht für Tragekomfort und kommt in einem schlanken und minimalistischen Design mit einem zusätzlichen kräftigen Farbtupfer daher. So begleitet er dich von morgens bis abends.
- Der Nike Shox Z ist ein Sneaker, der von seinen Vorgängern aus den frühen 2000er-Jahren inspiriert wurde und sich in einem neuen Design zeigt: paradox, mutig und minimalistisch.
- Die niedrigere und flexiblere Passform des Shox Z kombiniert mit der legendären Shox-Technologie sorgt im Vergleich zu früheren Shox-Modellen für ganztägigen Tragekomfort. Das geformte Design und der verspielte Look bringen eine Portion Spaß mit.
- Die Nike Athletin Aryna Sabalenka trug den Style, als sie ihre zweite US-Open-Trophäe in Folge entgegennahm.
- Der Shox Z war zuerst in China auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Je nach Standort wird das Design zwischen Oktober und November 2025 weltweit veröffentlicht.
Mach dich bereit: Nike bringt den Shox Z auf den Markt. Der Shox Z ist der neueste Sneaker aus der Shox-Kollektion der Marke, mit viel Tragekomfort, einem minimalistischen Look und einem auffälligen Stil, der nach Aufmerksamkeit verlangt.
Der Style "schockiert" genauso wie seine Vorgänger und bietet einen neuen Look, der lässig und bequem genug ist, um ihn sowohl tagsüber als auch abends zu tragen.
"Beim Design des Nike Shox Z wollten wir einen neuen Look für Partys und für die Stadt gleichermaßen schaffen und es Athlet:innen damit ermöglichen, sich in jeder Umgebung wohlzufühlen und auszudrücken – egal ob sie es schlicht und lässig oder etwas eleganter mögen", sagt Carlos Escobar, der Chefdesigner des Shox Z. "Diese Silhouette ist cool, entspannt und lebendig, versucht aber nicht zu sehr, sportlich oder stylisch zu sein, und sie ist eine großartige Ergänzung für jeden Kleiderschrank."
Tatsächlich ist es unwahrscheinlich, dass der Shox Z für den Alltag "zu viel" ist, aber er ist auf jeden Fall stylisch genug, um ihn zu einem Event zu tragen.
Wie auch seine Vorgänger hat der neue Style ein scharfes, geformtes Design und einen minimalistischen, verspielten Stil. Die legendäre Shox-Technologie der Marke bringt einen markanten Look und eine leichte Plateausohle mit. Das moderne Design zeichnet sich außerdem durch das "Z"-Branding und ein elegantes Finish mit Schmucksteinen aus.
Aber im Vergleich zu früheren Shox-Modellen ist der Sneaker dank seiner niedrigeren und flexibleren Passform bequemer, sodass du ihn den ganzen Tag tragen kannst. Der Shox Z ist dank seiner innovativen Außensohlengeometrie, die für einen starken Grip sorgt, auch besonders langlebig. Der Shox Z ist zwar ein sportlicher Lifestyle-Schuh, seine Technologie verleiht ihm aber auch eine Leistungsfähigkeit, mit der du alle Herausforderungen deines Alltags meistern kannst. Die Shox-Technologie von Nike und das weiche, ausdrucksstarke Obermaterial tragen zum außergewöhnlichen Komfort des Schuhs bei.
Der Nike Shox Z wird in einer Vielzahl von Farbvarianten erhältlich sein, sechs davon kommen schon bald. Jede Farbvariante verfügt über leichte Kontraste zwischen der innovativen Außensohlengeometrie unten und dem Rest des Schuhs. Die sexy zusätzliche Farbe sorgt für den nötigen Pop.
Der Shox Z wird in den kommenden Monaten in mehreren Farbvarianten auf den Markt kommen, darunter:
- eine schwarze Farbgebung mit roten Akzenten an der Basis und am Grip unter dem Schuh (Launch-Farbgebung)
- eine elegante weiße Farbgebung mit silbernen Akzenten an der Ferse und einem silbernen Nike Swoosh, erhältlich ab 2026
- eine dezentere, neutrale Farbgebung in Bone mit einem Hauch von Schwarz und hellen Akzenten
- eine üppige schokoladenbraune Farbgebung mit rosa Akzenten
- eine neongrüne Farbgebung mit durchgehenden schwarzen Akzenten, die sich auch auf die Schnürsenkel und das Logo erstrecken
- die ultimative Team-Red-Farbgebung mit Akzenten in Schwarz
"Der Shox Z gibt mir das Gefühl, super stark und sehr stylisch zu sein", sagt die Nike-Athletin Aryna Sabalenka. "Wenn ich nicht auf dem Platz stehe, kombiniere ich ihn gerne mit hochwertigen Teilen aus meinem Kleiderschrank. Der Shox Z bringt meine Outfits auf ein neues Level und passt zu allem."
Der Nike Shox Z war zuerst in China auf nike.com und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Je nach Standort wird er zwischen Oktober und November 2025 weltweit veröffentlicht.